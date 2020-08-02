Энергетика
КоммерсантъБелоруссия повысила экспортные пошлины на нефть
Белоруссия с 1 августа повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это следует из постановления совета министров, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале страны (.pdf).
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Общество
Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан Швейцарии
Премьер-министр России Михаил Мишустин снял запрет на въезд в страну для граждан Швейцарии.
Lenta.ru 07:11
Общество
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
Футбол
Канделаки считает, что Кокорин перешёл в «Спартак» из-за денег
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила переход в московский «Спартак» нападающего Александра Кокорина.
RT на русском 05:37
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусом
Всего на Кубани выявили 8472 случая коронавируса, при этом 7305 человек уже выздоровели, в том числе, за последние сутки выписали 40 пациентов.
ТАСС 05:14
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Политика
Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии
Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru вчера в 16:18
Футбол
Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях
Российский профессиональный футболист Артем Дзюба, выступающий в составе петербургского "Зенита", рассказал о целях, которые планирует достичь вместе с командой.
CT news 31 июля в 20:00
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Шоу-бизнес
Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Школа фигурного катания уехала на сборы в Крым — заниматься юными фигуристами будет Илья Авербух.
Невские Новости 03:35
Экономика
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов Речь идет об абонентской плате за обслуживание счета и кредитных платежах.
MySLO.ru 31 июля в 14:53
Здоровье
В области количество зараженных COVID-19 перевалило за 12 000
Во всех случаях ковид стал сопутствующим заболеванием. По стране зарегистрировано 845 443 случаев COVID-19.
Стальная искра 06:57
Общество
«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре
Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.
РИА Новости 05:15
Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
Космос
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
Российская газета вчера в 20:57
Общество
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
Автоспорт
Гельмут Марко: «Где Леклер находит скорость – загадка»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказал удивление по поводу результатов Шарля Леклера.
Sports.ru 06:55
Футбол
Лечче - Парма: прогноз black mercedes 2 августа 2020
Всем привет, Серию вечерних прогнозов Начнём с матчей чемпионата Италии, в 21:45 по московскому времени на поле выйдут лечо и Парма, хочу напомнить это последний тур и у Лечче Прекрасный шанс остаться Siri а, команда последних матчах показывает добротный футбол, забивают галлы одержит победу, думаю команда достойна остаться в лиге.
Ставка TV 06:53
Происшествия
Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля
Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru вчера в 09:16
Здоровье
Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом
Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна вчера в 04:33
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать в поезде
Украинскую телеведущую Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать в поезде Мариуполь — Киев прямо на глазах ее сына.
Lenta.ru вчера в 23:00
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:42
Авто
Volkswagen Polo стал самым популярным европейским автомобилем в России
За первые шесть месяцев 2020 года в России самым популярным европейским автомобилем стал седан Volkswagen Polo.
Тольятти-Новости 31 июля в 22:01
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ и отметил их вклад в развитие Вооруженных сил страны, сообщает Газета.ru.
РИАМО 05:01
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33