Белоруссия с 1 августа повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это следует из постановления совета министров, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале страны (.pdf).

Общество Определены самые популярные продукты в российских магазинах За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. 269

Происшествия На Кубани за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусом Всего на Кубани выявили 8472 случая коронавируса, при этом 7305 человек уже выздоровели, в том числе, за последние сутки выписали 40 пациентов. 1K

Шоу-бизнес Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва». 75

Футбол Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях Российский профессиональный футболист Артем Дзюба, выступающий в составе петербургского "Зенита", рассказал о целях, которые планирует достичь вместе с командой. 2

Здоровье Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете». 281

Экономика Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов Речь идет об абонентской плате за обслуживание счета и кредитных платежах. 3K

Здоровье В области количество зараженных COVID-19 перевалило за 12 000 Во всех случаях ковид стал сопутствующим заболеванием. По стране зарегистрировано 845 443 случаев COVID-19.

Общество Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1". 14

Космос Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа. 203

Футбол Лечче - Парма: прогноз black mercedes 2 августа 2020 Всем привет, Серию вечерних прогнозов Начнём с матчей чемпионата Италии, в 21:45 по московскому времени на поле выйдут лечо и Парма, хочу напомнить это последний тур и у Лечче Прекрасный шанс остаться Siri а, команда последних матчах показывает добротный футбол, забивают галлы одержит победу, думаю команда достойна остаться в лиге.

Здоровье Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны. 1

Происшествия Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать в поезде Украинскую телеведущую Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать в поезде Мариуполь — Киев прямо на глазах ее сына. 100

Авто Volkswagen Polo стал самым популярным европейским автомобилем в России За первые шесть месяцев 2020 года в России самым популярным европейским автомобилем стал седан Volkswagen Polo.

Политика Путин поздравил десантников с Днем ВДВ Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ и отметил их вклад в развитие Вооруженных сил страны, сообщает Газета.ru. 265