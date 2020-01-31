Энергетика
МонаВистаБелоруссия повысила на 6,6% тариф на транзит российской нефти
С 1 февраля Белоруссия на 6,6% повысит тариф на транзит на транспортировку нефти из России по магистральным нефтепроводам. Об этом 31 января сообщила пресс-служба белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
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«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении ведомства.RT на русском31 января в 05:35
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Переговоры по тарифам на транзит нефти из РФ между Минском и Москвой завершены
Мойка7830 января в 18:06
Белоруссия перешла на сторону Украины, подняв цену на транзит российской нефти
URA.Ru31 января в 07:08
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Общество
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
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Стали известны победители премии BAFTA-2020
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СК возбудил дело против матери, посадившей ребенка за руль
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Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Google создала альтернативу YouTube
Пользователи теперь могут оценить новое приложение Google Tangi. Схожая с YouTube программа имеет те же гайды и разные лайфхаки.
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Disney показала тизер новых сериалов Marvel
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