с чего всё началось

С 1 февраля Белоруссия на 6,6% повысит тариф на транзит на транспортировку нефти из России по магистральным нефтепроводам. Об этом 31 января сообщила пресс-служба белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Белоруссия повысила на 6,6% тариф на транзит российской нефти

Здоровье Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.

Происшествия В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Общество Голикова рассказала о новых ограничительных мерах из-за коронавируса Оснований для принятия дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса, включая введение режима чрезвычайной ситуации, власти России не видят, заявила 3 февраля журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по предупреждению завоза и распространения нового вируса на территории РФ.

Здоровье В России из-за коронавируса 4 тысячи человек находятся под наблюдением Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что под медицинским наблюдением в России остаются более четырёх тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус.

Общество МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.