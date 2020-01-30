Энергетика

Радио SputnikРадио SputnikБелоруссия увеличила тариф на транзит нефти

Россия и Белоруссия не договорились об утверждении тарифа на транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики, из-за чего с 1 февраля он увеличится более чем на 6%, в соответствии с ранее утвержденной методикой.
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Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

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REGNUM 03:31
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Бойцы спецназа готовятся к штурму квартиры, где проживает 46-летний Михаил Невядомский. Предполагается, что мужчина хорошо вооружен.
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"В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России 25 от 30 января 2020 года) оперативный приказ 89 от 30 января 2020 года отменяется", - говорится в приказе, который подписал первый заместитель Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников (документ есть в распоряжении ТАСС).
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С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
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Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей

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Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА

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«Газпром»: коронавирус не повлиял на поставки газа в Китай

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