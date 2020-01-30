Россия и Белоруссия не договорились об утверждении тарифа на транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики, из-за чего с 1 февраля он увеличится более чем на 6%, в соответствии с ранее утвержденной методикой.

Общество Штрафы для автомобилистов увеличат Планируется увеличение штрафов за систематические нарушения ПДД, превышение скорости, отказ от медицинского освидетельствования и остановки по требованию полицейского, за попытку скрыться.

Политика Путин поручил ужесточить ответственность за оскорбления Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации».

Происшествия Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.

Общество Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.

Общество В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавирусе в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на городское Управление по науке и технологиям.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Общество РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем "В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России 25 от 30 января 2020 года) оперативный приказ 89 от 30 января 2020 года отменяется", - говорится в приказе, который подписал первый заместитель Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников (документ есть в распоряжении ТАСС).

Шоу-бизнес Дочь покойной Анны Самохиной во второй раз стала мамой У знаменитой актрисы Анны Самохиной, которую многие помнят по серии картин о приключениях гардемаринов, после смерти осталась единственная дочь Александра, которая родилась от отношений Анны с ее первым мужем – бывшим сокурсником – Александром Самохиным.

Энергетика «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.

Общество Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Спорт Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА Министерство спорта России до 1 марта 2020 года приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Шоу-бизнес Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.