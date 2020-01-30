Энергетика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейБелоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Владимир Колтович.
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Минск объявил о повышении тарифа на транзит нефти из России

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Обострение нефтяной игры: Минск повысил тариф на транзит «черного золота»

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Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

РИА Новостивчера в 08:25
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ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

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Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

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Вести.Ru вчера в 18:45
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РИА Новости вчера в 12:30
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Доспехи армии Нильфгаарда заменят во втором сезоне «Ведьмака»

Многим фанатам вселенной не понравился дизайн брони солдат Нильфгаарда, созданный Асланом, по этой причине даже заменили Тима Аслана на Лорен Хиссрич.
ToDay News Ufa вчера в 21:11
Политика

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия вчера в 15:00
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
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Экономика

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Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
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Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
РИА Новости вчера в 16:28
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FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
РИА Новости вчера в 20:19
Происшествия

На отца брошенных в Шереметьево детей завели дело об истязаниях

Следственные органы СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО возбудили уголовное дело в отношении мужчины, оставившего маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево.
Российская газета вчера в 20:00
Политика

Гендиректор РСК «МиГ» возглавит компанию «Сухой»

Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) определилось с кандидатурой нового гендиректора компании «Сухой».
Ведомости вчера в 15:53
Политика

Мишустин назвал символичным, что первый визит он совершил в Казахстан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал символичным, что свой первый зарубежный визит во главе российского правительства он совершает в Казахстан, с которым у России отношения развиваются динамично.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
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Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
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Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
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Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
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С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
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