Энергетика
Национальная служба новостейБелоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Владимир Колтович.
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Обострение нефтяной игры: Минск повысил тариф на транзит «черного золота»
Московский Комсомолецвчера в 13:24
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