с чего всё началось

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) приняло решение повысить тарифы по транзиту российской нефти по нефтепроводу «Дружба» на 6,6%, говорится в сообщении ведомства. Повышение стоимости вступит в силу 1 февраля.

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Политика Иранский пилот сообщал диспетчеру о пущенной в украинский Boeing ракете Один из пилотов самолета иранской авиакомпании "Асеман Эйрлайнз" видел момент авиакатастрофы украинского Boeing в небе над Тегераном, о чем сообщил авиадиспетчеру, запись переговоров публикует ТСН.

Армия и оружие ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии Турецкие войска в ночь с 2 на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.

Политика Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.

Технологии Apple и Google предложено поработать на удаленке Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Финансы Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,15% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 64,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:20 мск.

Футбол Селюк: «Поздравляю московское „Динамо“ с приглашением супертренера» Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал назначение на пост спортивного директора московского «Динамо» Желько Бувача, который ранее работал помощником главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Общество В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Происшествия В Казахстане арестовали пятерых подозреваемых в подготовке терактов Следствие полагает, что группу сформировали с целью терактов на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления граждан.