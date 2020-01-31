с чего всё началось

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) приняло решение повысить тарифы по транзиту российской нефти по нефтепроводу «Дружба» на 6,6%, говорится в сообщении ведомства. Повышение стоимости вступит в силу 1 февраля.

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

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