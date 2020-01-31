с чего всё началось

Ранее министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович заявил, что тариф на транзит российской нефти возрастёт более чем на 6%. Москва и Минск завершили переговоры по тарифам 30 января, стороны зафиксировали разногласия.

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

Политика Совет ЕС утвердил сделку о Brexit Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.

Здоровье В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.

Происшествия В Петербурге мужчина провалился под лед Мужчина провалился под лед на Химической улице в Петербурге, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Общество Странное трехногое существо выловили в Атлантическом океане Странный обитатель Атлантического океана имеет прорези для жабр в месте, где у рыб обычно располагаются глаза.

Политика Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.

Энергетика Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.

Политика Назван размер зарплаты Дмитрия Медведева на посту зампреда Совбеза На официальном сайте правовой информации был представлен утвержденный президентом Владимиром Путиным указ, по которому ежемесячное денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности России составит 618 тыс. 713 рублей.

Авто Skoda Karoq подешевел до старта продаж в России Кроссовер Skoda Karoq нижегородской сборки начнут продавать в России по цене полтора миллиона рублей, но позднее у него появятся более доступные версии.

Кино Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Общество В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавируса в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по науке и технологиям города Уси.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Общество Мишустин рассказал, на чем следует сконцентрироваться странам ЕАЭС Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что государствам - членам ЕАЭС следовало бы сконцентрироваться в ближайшее время на устранении препятствий во внутренней торговле и развитии конкурентных условий для бизнеса.