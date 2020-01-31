Энергетика
RT на русскомБелоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%
Ранее министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович заявил, что тариф на транзит российской нефти возрастёт более чем на 6%. Москва и Минск завершили переговоры по тарифам 30 января, стороны зафиксировали разногласия.
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«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении ведомства.RT на русском05:35
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