с чего всё началось

Ранее министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович заявил, что тариф на транзит российской нефти возрастёт более чем на 6%. Москва и Минск завершили переговоры по тарифам 30 января, стороны зафиксировали разногласия.

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

Политика Кремль прокомментировал инцидент с подаренными блокадницам «батонами» Ранее 31 января сообщалось, что глава городского совета Керчи Мая Хужина отзовет заявление об отставке, которое она написала после критики за вручение местным блокадникам «батонов» и медалей.

Шоу-бизнес Папарацци удалось сфотографировать беременную Анну Курникову Во время прошлой беременности Анне Курниковой удавалось скрывать этот факт до самого момента родов.

Происшествия Взрыв произошел на заводе в Орловской области Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Политика В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике.

Политика Путин и Меркель провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Ливии, была подчеркнута целесообразность наращивания усилий мирового сообщества, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.

Политика В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента «Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.

Политика Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.

Здоровье В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.