Энергетика
Ruposters.ruБелоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Власти Белоруссии приняли решение уже с 1 февраля повысить транзитный тариф на перекачку российской нефти. Москва не согласовала изменение ставки, поэтому Минск сделал это в одностороннем порядке, воспользовавшись нормой договора.
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Армия и оружие
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Технологии
Huawei не хочет возвращаться к сервисам Google
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на одного из руководителей Huawei, компания не собирается снова использовать сервисы Google даже в том случае, если США полностью снимет все запреты.
Общество
Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей
Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
Кокорин отправился на сбор «Зенита-2»
Здоровье
Роспотребнадзор призвал к мерам предосторожности из-за коронавируса
Роспотребнадзор призвал соблюдать меры гигиены в период для снижения риска заражения коронавирусом.
Здоровье
Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании
К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
Общество
Штрафы за превышение скорости могут вырасти в шесть раз
Согласно проекту, за превышение скорости на от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас от тысячи до 1,5 тыс.), более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 до 2,5 тыс. рублей) либо водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Общество
В Кремле подтвердили возможный перенос Российского инвестфорума в Сочи
Вопрос о возможном переносе Российского инвестиционного форума в Сочи из-за распространения коронавируса действительно обсуждается.
Энергетика
Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше
C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Политика
Путину доложат об обращении Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже
Владимиру Путину доложат об обращении Карины Цуркан с просьбой вмешаться в дело.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе
По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.
Происшествия
Спецназ взял штурмом квартиру россиянина со схроном оружия
Бойцы спецназа готовились к штурму квартиры, где проживает 46-летний Михаил Невядомский. Предполагается, что мужчина хорошо вооружен.
Политика
Зеленский назвал США ключевым союзником Украины
Вашингтон был, есть и будет ключевым союзником Киева в защите суверенитета страны.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Наука
ГМ-бактерии защитят пчел от вымирания
Человеческая кишечная микрофлора может включать сотни и тысячи разных видов бактерий, у пчел их всего шесть-восемь.
Политика
Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за введение единого разъема для зарядки
Речь шла о Европе, где снова рассматривали вопрос о введении единого стандарта зарядки для всех мобильных устройств.
Происшествия
В Красноярском крае школьник ударил сверстника молотком в глаз
В городе Иланское Красноярского края девятиклассник ударил сверстника молотком в глаз. Инцидент произошел в школе № 14.
Политика
Мишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Общество
В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса
В Китае разработали тест для выявления коронавируса, который позволяет получать результат в течение 8−15 минут.