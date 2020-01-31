Власти Белоруссии приняли решение уже с 1 февраля повысить транзитный тариф на перекачку российской нефти. Москва не согласовала изменение ставки, поэтому Минск сделал это в одностороннем порядке, воспользовавшись нормой договора.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

Технологии Huawei не хочет возвращаться к сервисам Google Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на одного из руководителей Huawei, компания не собирается снова использовать сервисы Google даже в том случае, если США полностью снимет все запреты.

Общество Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здоровье Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.

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Происшествия Взрыв произошел на заводе в Орловской области Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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Экономика Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума "Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.

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Наука ГМ-бактерии защитят пчел от вымирания Человеческая кишечная микрофлора может включать сотни и тысячи разных видов бактерий, у пчел их всего шесть-восемь.

Политика Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.