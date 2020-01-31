Энергетика

Ruposters.ruRuposters.ruБелоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Власти Белоруссии приняли решение уже с 1 февраля повысить транзитный тариф на перекачку российской нефти. Москва не согласовала изменение ставки, поэтому Минск сделал это в одностороннем порядке, воспользовавшись нормой договора.
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Минск поднимет тариф на транзит российской нефти 1 февраля

News.ru05:50

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

РИА Новости05:21

Белоруссия повышает с 1 февраля тариф на транзит российской нефти на 6,6%

ТАСС05:31

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

RT на русском05:35

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Московский Комсомолец05:44

Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

РБКвчера в 11:16

ФАС: решение по тарифу на транзит российской нефти должен принять Минск

Коммерсантъвчера в 10:44
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:04, Ашберн
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на одного из руководителей Huawei, компания не собирается снова использовать сервисы Google даже в том случае, если США полностью снимет все запреты.
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К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
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Штрафы за превышение скорости могут вырасти в шесть раз

Согласно проекту, за превышение скорости на от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас от тысячи до 1,5 тыс.), более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 до 2,5 тыс. рублей) либо водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ТАСС 03:17
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры

Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
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Общество

В Кремле подтвердили возможный перенос Российского инвестфорума в Сочи

Вопрос о возможном переносе Российского инвестиционного форума в Сочи из-за распространения коронавируса действительно обсуждается.
REGNUM 04:56
Энергетика

Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше

C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
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"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru 28 января в 11:05
Политика

Путину доложат об обращении Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

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Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
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Кино

Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
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Общество

Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе

По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.
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Спецназ взял штурмом квартиру россиянина со схроном оружия

Бойцы спецназа готовились к штурму квартиры, где проживает 46-летний Михаил Невядомский. Предполагается, что мужчина хорошо вооружен.
Lenta.ru 03:45
Политика

Зеленский назвал США ключевым союзником Украины

Вашингтон был, есть и будет ключевым союзником Киева в защите суверенитета страны.
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Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 15:08
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ГМ-бактерии защитят пчел от вымирания

Человеческая кишечная микрофлора может включать сотни и тысячи разных видов бактерий, у пчел их всего шесть-восемь.
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Политика

Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
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Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
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Речь шла о Европе, где снова рассматривали вопрос о введении единого стандарта зарядки для всех мобильных устройств.
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В Красноярском крае школьник ударил сверстника молотком в глаз

В городе Иланское Красноярского края девятиклассник ударил сверстника молотком в глаз. Инцидент произошел в школе № 14.
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Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
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В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса

В Китае разработали тест для выявления коронавируса, который позволяет получать результат в течение 8−15 минут.
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