Коронавирус

REGNUMREGNUMБелоруссия предлагает радикально дедолларизировать ЕАЭС

Совмин Белоруссии считает необходимым «нацелиться на серьёзную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах».
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Белорусский премьер призвал ЕАЭС отказаться от доллара

Телеканал 360°08:59

Белоруссия предлагает радикально дедолларизировать ЕАЭС

REGNUM09:14

Белоруссия предложила «серьёзную дедолларизацию» экономики ЕАЭС

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Лидеры стран ЕАЭС обсудят меры по противодействию COVID-19

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Премьер Белоруссии предлагает ЕАЭС нацелиться на дедолларизацию

Газета.Ru05:09

Премьер Белоруссии призвал к дедолларизации экономики ЕАЭС

РИА Новости04:58

Премьер Белоруссии призвал страны ЕАЭС начать серьезную дедолларизацию экономики

ТАСС05:32
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Энергетика

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
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Происшествия

В Москве оштрафовали еще пять нарушителей режима самоизоляции

Суды в Москве оштрафовали еще пятерых человек, нарушивших режим самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
РБК 13:28
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Спорт

В Италии продлили карантин до 3 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая.
Советский спорт 15:58
Общество

Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
5
Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
40
Происшествия

СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков

Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:38
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Общество

Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 13:45
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1,1K
Общество

В Москве начнут вводить пропускной режим

В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
2,6K
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
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Политика

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус

Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Общество

В НАО выявили первый случай заражения коронавирусом

В Ненецком автономном округе выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:05
Происшествия

Спецназ подавил бунт в иркутской колонии

Бунт в колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области, где осужденные избили сотрудника ФСИН, порезали себя стеклом, устроили пожар и беспорядки, прекратился.
Газета.Ru 16:51
Общество

Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
2,3K
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
3,7K
Общество

В Турции ввели двухдневный запрет на выход из дома

Турецкие власти запретили жителям два дня выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 16:56
2
Политика

Украина будет вынуждена выходить на работу в мае

"Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал Шмыгаль.
Газета.Ru 15:36
Общество

Приставы предложили полгода не взимать принудительно долги с россиян

Глава государства поручил разработать механизм реструктуризации задолженности на срок не менее года с погашением ежемесячно равными долями, чтобы у компаний не возникла необходимость одномоментно выплатить все долги.
РИА Новости 11:09
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Религия

В РПЦ рассказали, как быть с освящением куличей на Пасху

В Русской православной церкви рассказали, как быть с освящением куличей на Пасху в этот раз, когда верующим рекомендовано не посещать храмы во избежание заражения.
Интерфакс 13:34
3
Политика

Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова

Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
66
Общество

Все работы по благоустройству в Москве приостановили

Все работы по благоустройству в Москве приостановили в ночь на 11 апреля.
Известия 16:57
Кино

300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»

Рамблер 06:58
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Общество

Роспотребнадзор: 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Сегодня в России численность зараженных коронавирусом составляет 11 917 человек.
RuNews24.ru 10:45
871
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
107
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
119
Общество

Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу

Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
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Авто

Продажи автомобилей в марте выросли на 4%

В аналогичный период прошлого года рынок был в стагнации, продажи тогда выросли лишь на 0,3%. При этом в марте 2020 г. продажи увеличились на 4% год к году после падения в феврале на 2,2%. Март оказался сильным месяцем с неожиданным ростом, отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель: темпы роста продаж многих брендов были двузначными.
Ведомости 08 апреля в 09:37
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Общество

Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет

Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
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Футбол

УЕФА может сократить количество городов, принимающих матчи Евро-2020

Евро-2020 должен был состояться в 12 городах на 12 аренах. В Италии игры турнира были запланированы в Риме, а в Испании - в Бильбао.
Vprognoze.ru вчера в 05:51
6
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
1,1K
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