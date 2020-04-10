Коронавирус
REGNUMБелоруссия предлагает радикально дедолларизировать ЕАЭС
Совмин Белоруссии считает необходимым «нацелиться на серьёзную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах».
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Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Происшествия
В Москве оштрафовали еще пять нарушителей режима самоизоляции
Суды в Москве оштрафовали еще пятерых человек, нарушивших режим самоизоляции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
РБК 13:28
Спорт
В Италии продлили карантин до 3 мая
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая.
Советский спорт 15:58
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Происшествия
СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков
Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:38
Общество
Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 13:45
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Общество
В НАО выявили первый случай заражения коронавирусом
В Ненецком автономном округе выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:05
Происшествия
Спецназ подавил бунт в иркутской колонии
Бунт в колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области, где осужденные избили сотрудника ФСИН, порезали себя стеклом, устроили пожар и беспорядки, прекратился.
Газета.Ru 16:51
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
В Турции ввели двухдневный запрет на выход из дома
Турецкие власти запретили жителям два дня выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 16:56
Политика
Украина будет вынуждена выходить на работу в мае
"Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал Шмыгаль.
Газета.Ru 15:36
Общество
Приставы предложили полгода не взимать принудительно долги с россиян
Глава государства поручил разработать механизм реструктуризации задолженности на срок не менее года с погашением ежемесячно равными долями, чтобы у компаний не возникла необходимость одномоментно выплатить все долги.
РИА Новости 11:09
Религия
В РПЦ рассказали, как быть с освящением куличей на Пасху
В Русской православной церкви рассказали, как быть с освящением куличей на Пасху в этот раз, когда верующим рекомендовано не посещать храмы во избежание заражения.
Интерфакс 13:34
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Общество
Все работы по благоустройству в Москве приостановили
Все работы по благоустройству в Москве приостановили в ночь на 11 апреля.
Известия 16:57
Общество
Роспотребнадзор: 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Сегодня в России численность зараженных коронавирусом составляет 11 917 человек.
RuNews24.ru 10:45
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
Авто
Продажи автомобилей в марте выросли на 4%
В аналогичный период прошлого года рынок был в стагнации, продажи тогда выросли лишь на 0,3%. При этом в марте 2020 г. продажи увеличились на 4% год к году после падения в феврале на 2,2%. Март оказался сильным месяцем с неожиданным ростом, отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель: темпы роста продаж многих брендов были двузначными.
Ведомости 08 апреля в 09:37
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Футбол
УЕФА может сократить количество городов, принимающих матчи Евро-2020
Евро-2020 должен был состояться в 12 городах на 12 аренах. В Италии игры турнира были запланированы в Риме, а в Испании - в Бильбао.
Vprognoze.ru вчера в 05:51
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30