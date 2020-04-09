Белоруссия инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики. Об этом в четверг сообщил в парламенте министр энергетики Виктор Каранкевич, которого цитирует агентство "БелТА".

Белоруссия предложила России снизить цены на газ для республики

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