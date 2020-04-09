Энергетика
ТАССБелоруссия предложила России снизить цены на газ для республики
Белоруссия инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики. Об этом в четверг сообщил в парламенте министр энергетики Виктор Каранкевич, которого цитирует агентство "БелТА".
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Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой
Телеведущая, звезда канала ТНТ и резидентка юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Общество
Дезинфекцию в городах Италии провели российские военные специалисты
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми
Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной распространением коронавируса.
Здоровье
Еще 1 случай заражения коронавирусом подтвердился в Бурятии
По данным Минздрава Бурятии 10 апреля, в республике зарегистрирован 61 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-2019.
Происшествия
Адвокат сообщил о продлении ареста солдату Шамсутдинову
Политика
Путин выступит с новым телеобращением
Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала своего старшего сына-именинника
Артистка опубликовала в личном блоге милое фото со старшим сыном и мужем.
Спорт
Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018
Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Общество
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
Правительство России приняло решение о возврате туристам денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Технологии
Вышла бесплатная операционная система Simply Linux 9
Simply Linux 9 представляет собой очень нетребовательный к системным ресурсам дистрибутив с набором русифицированных программ, предназначенный как для профессионалов, так и для новичков, не знавших до сих пор Linux. как отмечают разработчики операционной системы, цель проекта Simply Linux — заинтересовать компьютерных пользователей, обеспечив им удобство работы и широкий набор ПО.
Общество
Раскрыты ошибки спасающихся от коронавируса перчатками россиян
Россиянам, носящим одноразовые перчатки во время выходов на улицу из-за распространения пандемии коронавируса, дали советы по их правильному использованию.
Общество
В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий
С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
Политика
Живущие в Италии украинцы создали петицию против российских медиков
Украинцы, проживающие в Италии, требуют от властей страны рассказать об «истинных» целях российских медиков, которые оказывают помощь больным коронавирусом.
Финансы
Курс доллара упал до 74 рублей, евро — до 81
Рубль перешел к росту против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.
Энергетика
В Новосибирской области выросли цены на газомоторное топливо
Новосибирск, 10 апреля 2020, 05:55 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2020 года выросли (по сравнению с февралём) потребительские цены на газовое моторное топливо (на 0,2%) и на автомобильный бензин всех марок (АИ-92 - на 0,5%, АИ — 95 и АИ — 98 — на 0,1%).
Здоровье
В Пермском крае выявили 9 новых случаев коронавируса
Девять новых случаев коронавируса выявили в Пермском крае. Результаты тестов подтвердили в столичных лабораториях.
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что сделала пластическую операцию
Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Энергетика
Раскрыты параметры сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Участники ОПЕК+ в мае - июне договорились снизить добычу нефти в общей сложности на десять млн б/c в сутки, однако для вступления сделки в силу необходимо согласия со стороны Мексики.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве, среди них были три человека моложе 45 лет.
Армия и оружие
ВКС России активизировались в Идлибе
Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Общество
Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен
Рейс авиакомпании "Аврора", который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен.