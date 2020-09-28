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Ведомости
Ведомости

Белоруссия предложила производить самосвалы «БелАЗ» в России

Белоруссия предложила разместить производство карьерных самосвалов «БелАЗ» в России, сообщил заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает ТАСС.В источнике
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Коммерсантъ

Производство самосвалов БелАЗ могут запустить в России

Коммерсантъ10:48
Ведомости

Белоруссия предложила производить самосвалы «БелАЗ» в России

Ведомости07:41
Российская газета

Беларусь предложила производить самосвалы БЕЛАЗ в России

Российская газета05:20
ФАН

В России могут начать производство самосвалов «БелАЗ»

ФАН05:27
REGNUM

Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

REGNUM04:42
Газета.Ru

Белоруссия предложила производить «Белазы» на территории России

Газета.Ru04:41
ТАСС

Белоруссия предложила начать производство «Белазов» на территории России

ТАСС04:21

Собянин предложил продлить на год льготы по коронавирусу

Мэр Москвы и руководитель рабочей группы Госсовета «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин призвал продлить на следующий год решения в налоговой, финансовой и бюджетной сфере, которые были приняты на фоне пандемии.
Коммерсантъ14:00
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Чалов и Сафонов вызваны в молодежную сборную России по футболу

Форвард ЦСКА Федор Чалов и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов вызваны в молодежную сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 для игроков до 21 года с командами Эстонии и Латвии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:55

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru12:03
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В деле о гибели парома «Эстония» появились новые факты

По информации издания, в деле о гибели в Балтийском море в 1994 году парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм, появились новые факты, требующие дополнительного расследования причин крушения судна.
Известия08:29
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