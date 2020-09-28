Белоруссия предложила производить самосвалы «БелАЗ» в России
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Белоруссия предложила разместить производство карьерных самосвалов «БелАЗ» в России, сообщил заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает ТАСС.В источнике
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