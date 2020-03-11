Общество
РБКБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
Политика
Вакарчук перестал быть главой партии «Голос»
Лидер партии «Голос» и рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сообщил, что партийным съездом избран новый руководитель фракции.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Футбол
У игрока «Ювентуса» обнаружен коронавирус
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Политика
Госдума поддержала поправку об обнулении сроков президентства
Госдума РФ выступила в поддержку поправки о снятии ограничения на число сроков президентства.
Космос
Найдено объяснение различным значениям постоянной Хаббла
Исследователь из Женевского университета Лукас Ломбризер нашел объяснение различиям в значениях постоянной Хаббла, измеренных разными методами.
Политика
Конгресс США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей США Конгресса США в среду одобрила законопроект, ограничивающий возможность президента Дональда Трампа вести войну против Ирана.
Футбол
Чемпионат Испании могут приостановить из-за коронавируса
Ранее из-за эпидемии коронавируса в Италии был приостановлен розыгрыш Серии А. 31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении пневмонии неизвестного типа в Ухане.
Шоу-бизнес
Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав
Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.
Кино
Universal Pictures снимет новый фильм про Дракулу
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Происшествия
В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей
У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авто
Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»
Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Политика
Байден лидирует на праймериз Демократической партии США
Берни Сандерс проигрывает в трех из шести штатах на праймериз "супервторника II" фавориту предвыборной гонки Джо Байдену.
Экономика
Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах
На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Общество
В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса
В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Общество
Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса
Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Киберспорт
ILTW сыграет за Virtus.pro на ESL One Los Angeles 2020
Стендин Virtus.pro Заур Cooman Шахмурзаев пропустит мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 из-за визовых проблем.