Общество

РБКРБКБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.
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Белоруссия представила России новые предложения по нефти

Взгляд.ру08:53

Минск передал Москве новые предложения по поставкам нефти

Коммерсантъ10:06

Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

РИА Новости09:24

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Известия09:14

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

ТАСС08:56

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

РБК12:18

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

RT на русском08:40
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:52, Ашберн

Беларусь сделала России новые предложения по поставкам нефти

КП - Беларусь10:02
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:52, Ашберн
Политика

Вакарчук перестал быть главой партии «Голос»

Лидер партии «Голос» и рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сообщил, что партийным съездом избран новый руководитель фракции.
Телеканал 360° 18:56
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Общество

В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
РБК 18:38
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У игрока «Ювентуса» обнаружен коронавирус

Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru 19:34
Политика

Госдума поддержала поправку об обнулении сроков президентства

Госдума РФ выступила в поддержку поправки о снятии ограничения на число сроков президентства.
iReactor вчера в 09:04
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Найдено объяснение различным значениям постоянной Хаббла

Исследователь из Женевского университета Лукас Ломбризер нашел объяснение различиям в значениях постоянной Хаббла, измеренных разными методами.
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Политика

Конгресс США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по Ирану

Палата представителей США Конгресса США в среду одобрила законопроект, ограничивающий возможность президента Дональда Трампа вести войну против Ирана.
Коммерсантъ 19:25
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс 10:43
Футбол

Чемпионат Испании могут приостановить из-за коронавируса

Ранее из-за эпидемии коронавируса в Италии был приостановлен розыгрыш Серии А. 31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении пневмонии неизвестного типа в Ухане.
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Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав

Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.
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Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
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В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей

У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
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Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
РИА Новости 17:59
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Байден лидирует на праймериз Демократической партии США

Берни Сандерс проигрывает в трех из шести штатах на праймериз "супервторника II" фавориту предвыборной гонки Джо Байдену.
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ДНР и ЛНР договорились с Киевом о новом разведении сил

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Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах

На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
Коммерсантъ 04:10
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке

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Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
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Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ

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«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
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Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

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Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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Общество

В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса

В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
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Смартфон Эскобара оказался Galaxy Fold в золотой фольге

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Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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