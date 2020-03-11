Общество
ИзвестияБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти. Об этом в среду, 11 марта, рассказал журналистам премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Происшествия
Коронавирус уже в Киеве? Из «Борисполя» в больницу срочно увезли китаянку
В аэропорту «Борисполь» у гражданки Китая обнаружили симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к заболеванию COVID-19.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Происшествия
Появилось сообщение о бомбе на борту российского самолета
Появилось сообщение о бомбе на борту российского пассажирского самолета.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным
В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Экономика
В Думу внесли законопроект о снижении НДС до 12%
Депутаты КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году.
Армия и оружие
Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»
Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи
Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
Футбол
«Локомотив» приостановил продажу билетов на матч РПЛ с «Оренбургом»
Московский "Локомотив" приостановил продажу билетов на домашний матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" во исполнение указа мэра столицы Сергея Собянина по минимизации возможности распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Интернет
Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиа-холдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Общество
Венгрия из-за коронавируса объявила чрезвычайное положение
В Венгрии зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом.
Политика
Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию
Госдума 10 марта рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию Российской Федерации, передает ОТР.
Общество
ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).
Политика
Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом
Полная версия интервью с главой МИД Польши будет опубликована на сайте РБК 12 марта.
Здоровье
Коронавирус может стать хроническим
Коронавирус COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут после резкого падения
Мировые цены на нефть коррекционно увеличиваются на 7% после того, как потеряли 24–25% из-за провала сделки ОПЕК+.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Общество
Тысячу россиян поместили на карантин в Москве
В Москве на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Общество
Власти Украины ввели общенациональный карантин из-за коронавируса
Киев, 11 марта 2020, 16:36 — REGNUM Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом
Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
Общество