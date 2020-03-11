Общество

ИзвестияИзвестияБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти. Об этом в среду, 11 марта, рассказал журналистам премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
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Минск передал Москве новые предложения по поставкам нефти

Коммерсантъ10:06

Белоруссия представила России новые предложения по нефти

Взгляд.ру08:53

Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

РИА Новости09:24

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Известия09:14

Белоруссия намерена ежемесячно покупать два танкера нефти не из России

RT на русском10:01

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

ТАСС08:56

Россия и Белоруссия не смогли согласовать тарифы на прокачку энергоносителей в рамках ЕврАзЭС

Эхо Москвы09:31
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Беларусь сделала России новые предложения по поставкам нефти

КП - Беларусь10:02
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
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Коронавирус уже в Киеве? Из «Борисполя» в больницу срочно увезли китаянку

В аэропорту «Борисполь» у гражданки Китая обнаружили симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к заболеванию COVID-19.
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Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
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Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына

6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
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Появилось сообщение о бомбе на борту российского самолета

Появилось сообщение о бомбе на борту российского пассажирского самолета.
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Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным

В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
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Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
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Депутаты КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году.
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Армия и оружие

Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
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Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Коммерсантъ 09:42
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО.
Известия 10:09
Политика

В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Smolnarod.ru вчера в 10:36
Происшествия

Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи

Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
РИА Новости 07:58
Футбол

«Локомотив» приостановил продажу билетов на матч РПЛ с «Оренбургом»

Московский "Локомотив" приостановил продажу билетов на домашний матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" во исполнение указа мэра столицы Сергея Собянина по минимизации возможности распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:20
Интернет

Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиа-холдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона.
РБК 09:42
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Общество

Венгрия из-за коронавируса объявила чрезвычайное положение

В Венгрии зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом.
Говорит Москва 09:50
Политика

Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию

Госдума 10 марта рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию Российской Федерации, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 00:12
Общество

ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).
Известия 09:16
Политика

Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

Полная версия интервью с главой МИД Польши будет опубликована на сайте РБК 12 марта.
РБК 10:25
Здоровье

Коронавирус может стать хроническим

Коронавирус COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
ИА Городские вести. Волгоград 05:35
Энергетика

Мировые цены на нефть растут после резкого падения

Мировые цены на нефть коррекционно увеличиваются на 7% после того, как потеряли 24–25% из-за провала сделки ОПЕК+.
News.ru вчера в 01:47
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru 09:15
Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы вчера в 21:16
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В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия 08:17
Общество

Тысячу россиян поместили на карантин в Москве

В Москве на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.
Lenta.ru 08:17
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Симоньян ответила на обвинения Навального

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Городовой 01:24
Общество

Власти Украины ввели общенациональный карантин из-за коронавируса

Киев, 11 марта 2020, 16:36 — REGNUM Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 09:36
Политика

Итальянские юристы просят помощи у Путина в борьбе с коронавирусом

Юристы из Италии призвали Владимира Путина помочь их стране в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru 09:51
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Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга

Политическая Экспертиза вчера в 20:28
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