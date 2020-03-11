Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти. Об этом в среду, 11 марта, рассказал журналистам премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

Политика Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Политика Шнуров написал стих о «монархе» Путине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.

Общество В Италии объявили о прекращении почти всей торговли Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса: прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости и аптек.

Авто Обновленная российская Hyundai Creta подорожала Производитель позиционирует новую Hyundai Creta Би-2 в качестве машины для единомышленников и первопроходцев, ценителей путешествий и меломанов, которые делают выбор в пользу драйва, смелости и рок-музыки.

Экономика В Думу внесли законопроект о снижении НДС до 12% Депутаты КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.

Наука Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12 Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.

Происшествия СК обвинил ректора опорного вуза Воронежа в получении взятки Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере ректору опорного университета в Воронеже Сергею Колодяжному, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.