Общество
ИзвестияБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти. Об этом в среду, 11 марта, рассказал журналистам премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
Политика
Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Общество
Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса
Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
Футбол
Ливерпуль — Атлетико 2:2 (2-й экстра-тайм)
Хоккей
«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел с плей-офф КХЛ
«Йокерит» в гостях обыграл «Локомотив» в шестом матче 1/8 финала серии плей-офф КХЛ.
Общество
В Италии объявили о прекращении почти всей торговли
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса: прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости и аптек.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Авто
Обновленная российская Hyundai Creta подорожала
Производитель позиционирует новую Hyundai Creta Би-2 в качестве машины для единомышленников и первопроходцев, ценителей путешествий и меломанов, которые делают выбор в пользу драйва, смелости и рок-музыки.
Общество
Lindemann проведет в Москве два концерта вместо одного
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов
Экономика
В Думу внесли законопроект о снижении НДС до 12%
Депутаты КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
Армия и оружие
США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
Общество
В столице США объявили режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в столице США, сообщила журналистам мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Происшествия
На шахте в Коми произошло задымление
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Наука
Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Происшествия
СК обвинил ректора опорного вуза Воронежа в получении взятки
Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере ректору опорного университета в Воронеже Сергею Колодяжному, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети до анонса
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Предполагается, что эта информация может быть достоверной.
Политика
Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию
Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
Технологии
Уходим в сеть – Microsoft и Ubisoft о презентациях своих продуктов
Ubisoft отметила, что здоровье людей превыше всего.
Спорт
Почти 13 тысяч жителей Иркутской области выполнили нормативы ГТО на знаки отличия
Иркутская область, НИА-Байкал — В прошлом году в Иркутской области к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приступили 16 276 человек.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Футбол