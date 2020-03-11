Общество

ИзвестияИзвестияБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти. Об этом в среду, 11 марта, рассказал журналистам премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
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Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Известия09:14

Минск передал Москве новые предложения по поставкам нефти

Коммерсантъ10:06

Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

РИА Новости09:24

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

РБК12:18

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

ТАСС08:56

Белоруссия представила России новые предложения по нефти

Взгляд.ру08:53

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

RT на русском08:40
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:16, Ашберн

Беларусь сделала России новые предложения по поставкам нефти

КП - Беларусь10:02
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса

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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

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Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети до анонса

Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Предполагается, что эта информация может быть достоверной.
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Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию.
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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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