Общество

РБКРБКБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.
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Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

РБК12:18

Белоруссия представила России новые предложения по нефти

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Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

РИА Новости09:24

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Известия09:14

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

ТАСС08:56

Минск передал Москве новые предложения по поставкам нефти

Коммерсантъ10:06

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

RT на русском08:40
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:39, Ашберн

Беларусь сделала России новые предложения по поставкам нефти

КП - Беларусь10:02
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:39, Ашберн
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Общество

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Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
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В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
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В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета вчера в 23:24
Энергетика

Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет

Рухнувшая цена на нефть не снизит цены на бензин в России. Об этом рассказал Алексей Сазанов, заместитель министра финансов.
Вести ПК в Воронеже 04:44
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ

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Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
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Литий-ионную батарею смогли улучшить с помощью графена

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Происшествия

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В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
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Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
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Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии

Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
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Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».
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Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году

Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
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В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

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Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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