Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.

Общество Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

Политика Депутаты поспорили о досрочных выборах в Госдуму Президент РФ Владимир Путин обозначит свою позицию относительно инициатив депутатов Госдумы о проведении досрочных парламентских выборов после принятия поправок в Конституцию РФ после того, как рассмотрит их, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия В Магнитогорске школьник умер на уроке В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Общество В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на две тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Общество Таиланд изменил правила въезда для россиян Таиланд ужесточил правила въезда для российских туристов - там больше не оформляют визы по прибытии.

Здоровье У коронавируса выявили новые симптомы Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).