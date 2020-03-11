Общество
РБКБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:39, Ашберн
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:39, Ашберн
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Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
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Депутаты поспорили о досрочных выборах в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин обозначит свою позицию относительно инициатив депутатов Госдумы о проведении досрочных парламентских выборов после принятия поправок в Конституцию РФ после того, как рассмотрит их, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
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В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
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Снижения цен на бензин в России Минфин не ждет
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В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
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Общество
В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на две тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
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Таиланд ужесточил правила въезда для российских туристов - там больше не оформляют визы по прибытии.
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Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии
Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
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В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
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«Салават Юлаев» выиграл серию у «Авангарда» и сыграет с «Ак Барсом»
Уфимский "Салават Юлаев" стал последним участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина на Востоке, выиграв в шести матчах у "Авангарда".
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ILTW сыграет за Virtus.pro на ESL One Los Angeles 2020
Стендин Virtus.pro Заур Cooman Шахмурзаев пропустит мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 из-за визовых проблем.
Здоровье
У коронавируса выявили новые симптомы
Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).
Общество
ФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».
Экономика
Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году
Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Общество
Российских туристов перестали пускать в Италию
Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Общество
Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса
Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
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Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК
Официально объявлено о выходе одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - Horizon Zero Dawn для ПК.