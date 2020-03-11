Общество

РБКРБКБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.
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Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

РБК12:18

Минск передал Москве новые предложения по поставкам нефти

Коммерсантъ10:06

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Известия09:14

Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

РИА Новости09:24

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

ТАСС08:56

Белоруссия представила России новые предложения по нефти

Взгляд.ру08:53

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

RT на русском08:40
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 13:47, Ашберн

Беларусь сделала России новые предложения по поставкам нефти

КП - Беларусь10:02
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество

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Коммерсантъ 10:44
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Коммерсантъ 03:49
Политика

Путин прокомментировал нарушенное Саакашвили обещание по Южной Осетии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нарушил обещание не вступать в силовой конфликт с Южной Осетией и Абхазией.
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Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
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В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
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Закончил свою речь в суде по делу о крушении Boeing MH17 цитатой русского писателя Александра Солженицына: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием».
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

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Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов

Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.
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В России отзывают почти шесть тысяч Skoda Superb

Последний раз автомобили Skoda в России отзывали в октябре 2019 года.
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Легендарный Чак Норрис отмечает 80-летие

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Меркель предупредила об угрозе заражения 70% населения коронавирусом

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Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой

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Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России

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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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