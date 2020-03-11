Общество
РБКБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Политика
Госдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Политика
Путин прокомментировал нарушенное Саакашвили обещание по Южной Осетии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нарушил обещание не вступать в силовой конфликт с Южной Осетией и Абхазией.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Происшествия
В Сирии погиб российский военный
Ранее, 6 февраля, в МИД России сообщили о гибели российских и турецких военных специалистов в сирийском Идлибе, не уточнив число погибших и не раскрыв их личности.
Общество
В Москве выявлены все контактировавшие с больными коронавирусом
Как сообщила Ракова, в Москве выявили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом и поместили под медицинское наблюдение.
Космос
На МКС впервые вырастили листовой салат
Происшествия
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Закончил свою речь в суде по делу о крушении Boeing MH17 цитатой русского писателя Александра Солженицына: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием».
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов
Армия и оружие
Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Общество
Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов
Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.
Авто
В России отзывают почти шесть тысяч Skoda Superb
Последний раз автомобили Skoda в России отзывали в октябре 2019 года.
Культура
Легендарный Чак Норрис отмечает 80-летие
Звезде Голливуда, знаменитому «Техасскому рейнджеру» Чаку Норрису во вторник, 10 марта, исполнилось 80 лет.
Общество
Меркель предупредила об угрозе заражения 70% населения коронавирусом
Немецкий лидер Ангела Меркель во время выступления на пресс-конференции в Берлине заявила, что смертельный коронавирус нового типа может поразить до 70 процентов населения.
Авто
Опубликован эскиз на внедорожную версию Porsche 911 от ателье Gemballa
Хотя детали о внедорожной версии спортивного купе 911 скрыты в тайне, мы знаем, что проект полностью профинансирован, и Марк Филипп объединился с некоторыми важными именами в автомобильной промышленности: ателье Akrapovic поможет в создании выхлопной системы, Michelin и BF Goodrich предоставят шины, специалисты из KW Automotive займутся совершенствованием подвески.
Спорт
Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрывать
Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.
Происшествия
Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой
Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
Происшествия
Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти
Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
Политика
Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России
По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".