Общество

РБКРБКБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.
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Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Известия09:14

Минск передал Москве новые предложения по поставкам нефти

Коммерсантъ10:06

Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

РИА Новости09:24

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

РБК12:18

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

ТАСС08:56

Белоруссия представила России новые предложения по нефти

Взгляд.ру08:53

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

RT на русском08:40
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:16, Ашберн

Беларусь сделала России новые предложения по поставкам нефти

КП - Беларусь10:02
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:16, Ашберн
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Газета.Ru 14:38
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Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
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Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
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На вновь открытой экзопланете идут дожди из жидкого железа

Европейские планетологи обнаружили в созвездии Рыб крайне горячую гигантскую экзопланету, где вечером постоянно идут дожди из капель расплавленного железа.
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Коронавирус COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
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Трамп может ввести общенациональный режим ЧС из-за коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 14:08
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Формула-1 в 2020-м: как готовы все команды и кто нас удивит? Главная информация

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Путин поддержал идею парламентского измерения «нормандского формата»

Москва, 10 марта 2020, 22:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин одобрил идею создания парламентского взаимодействия в «нормандском формате».
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У коронавируса выявили новые симптомы

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Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

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Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
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Экономика

Американские фондовые индексы снова упали на 3–5%

Основные американские фондовые индексы, которые сильно упали в понедельник, но несколько восстановились во вторник, снова значительно снизились.
Коммерсантъ 13:57
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
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Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая

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Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM вчера в 13:22
Происшествия

Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа

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Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

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S7 закрывает рейсы в Италию, Испанию, Францию и Германию

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Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом в Москве ребенка

У заболевшего в Москве коронавирусом ребенка отсутствуют симптомы заболевания, а сам он является только носителем инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

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Армия и оружие

В США спрогнозировали результат боёв между Россией и Турцией в Сирии

В известном в США издании The National Interest спрогнозировали результат боёв между Россией и Турцией в Сирии.
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В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

Справедливой ценой на нефть является - $45- $55 за баррель. Об этом сказал в интервью Reuters замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.
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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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