Общество
РБКБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:16, Ашберн
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:16, Ашберн
Футбол
«Сочи» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Общество
В РФ рекомендовали сократить количество массовых мероприятий
Федеральным и региональным властям рекомендовали сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Космос
На вновь открытой экзопланете идут дожди из жидкого железа
Европейские планетологи обнаружили в созвездии Рыб крайне горячую гигантскую экзопланету, где вечером постоянно идут дожди из капель расплавленного железа.
Здоровье
Коронавирус может стать хроническим
Коронавирус COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
Политика
Трамп может ввести общенациональный режим ЧС из-за коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
Автоспорт
Формула-1 в 2020-м: как готовы все команды и кто нас удивит? Главная информация
Политика
Путин поддержал идею парламентского измерения «нормандского формата»
Москва, 10 марта 2020, 22:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин одобрил идею создания парламентского взаимодействия в «нормандском формате».
Здоровье
У коронавируса выявили новые симптомы
Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Экономика
Американские фондовые индексы снова упали на 3–5%
Основные американские фондовые индексы, которые сильно упали в понедельник, но несколько восстановились во вторник, снова значительно снизились.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Общество
S7 закрывает рейсы в Италию, Испанию, Францию и Германию
Авиакомпания S7 приняла решение с 13 марта отменить все свои рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию.
Здоровье
Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом в Москве ребенка
У заболевшего в Москве коронавирусом ребенка отсутствуют симптомы заболевания, а сам он является только носителем инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Армия и оружие
В США спрогнозировали результат боёв между Россией и Турцией в Сирии
В известном в США издании The National Interest спрогнозировали результат боёв между Россией и Турцией в Сирии.
Энергетика
В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
Справедливой ценой на нефть является - $45- $55 за баррель. Об этом сказал в интервью Reuters замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.