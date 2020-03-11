Общество

РБКРБКБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.
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Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

РБКвчера в 12:18

Минск передал Москве новые предложения по поставкам нефти

Коммерсантъвчера в 10:06

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Известиявчера в 09:14

Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

РИА Новостивчера в 09:24

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

ТАССвчера в 08:56

Белоруссия представила России новые предложения по нефти

Взгляд.рувчера в 08:53

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

RT на русскомвчера в 08:40
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:58, Ашберн

Беларусь сделала России новые предложения по поставкам нефти

КП - Беларусьвчера в 10:02
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:58, Ашберн
Здоровье

В Пермском крае приехавшим из стран с коронавирусом дадут больничные

В ведомстве пояснили, что независимо от самочувствия все приехавшие пермяки получат больничные листы.
RuNews24.ru 00:57
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Происшествия

Летевший в Москву самолет сел в Кемерово из-за самочувствия пассажира

РБК 01:46
Политика

В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию

Заксобрание Забайкальского края в четверг на внеочередной сессии одобрило закон о поправке в Конституцию РФ, единственный голос "против" был от депутата КПРФ Николая Мерзликина, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:53
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Общество

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Shraibikus News вчера в 10:08
Здоровье

Школы в Липецкой области уходят на карантин

С 11 марта все школы Липецкой области уйдут на двухнедельный карантин.
МИР 24 10 марта в 18:19
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
Общество

Обвиняемый на суде MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Ряд документов дела о крушении Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году могут перевести на русский язык для подсудимых, однако по закону Нидерландов делать полный перевод досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан, сообщили РИА Новости в окружном суде Гааги.
РИА Новости 01:20
Общество

«Яндекс» сформировал совет Фонда общественных интересов

В совет Фонда общественных интересов компании «Яндекс» вошли 11 человек, возглавила его Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, передает ТАСС со ссылкой на источник.
РБК 01:39
Экономика

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе

Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
РИА Новости вчера в 18:52
Финансы

Оценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров

Российская ассоциация аптечных сетей оценила влияние изменений с курсом рубля на стоимость медицинских товаров.
Lenta.ru 01:11
Экономика

Россияне пытаются заработать на обвале рубля

Население понесло в отделения и обменники банков доллары и евро в надежде заработать на ослаблении курса рубля, рассказали «Ведомостям» представители некоторых крупных банков.
Ведомости 10 марта в 10:41
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Происшествия

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия

Челябинского депутата арестовали по обвинению в мошенничестве

Калининский районный суд Челябинска в среду избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату райсобрания Алесе Субботиной, обвиняемой в мошенничестве.
ТАСС вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News вчера в 01:00
Общество

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.
Коммерсантъ вчера в 21:41
Общество

Названа одна из причин быстрого распространения коронавируса

В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 является поводом для того, чтобы люди поняли, как важно следить за личной гигиеной и регулярно мыть руки.
iReactor 00:31
Футбол

«Ливерпуль» выбыл из Лиги чемпионов, проиграв «Атлетико»

REGNUM 01:22
Энергетика

США предсказали большие проблемы из-за падения цен на нефть

Долговому рынку и всей экономике США предсказали большие проблемы из-за недавнего падения мировых цен на нефть.
Lenta.ru 10 марта в 23:05
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
ИнфоСМИ вчера в 05:40
Политика

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Интерфакс вчера в 21:45
Энергетика

В Минэнерго назвали сроки возвращения к ценам на нефть в $40—45

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с агентством Reuters заявил, что ведомство прогнозирует «возвращение в диапазон $40—45 за баррель во второй половине года».
RT на русском вчера в 22:29
Политика

Глава МИД Польши оценил ситуацию с памятниками советским воинам

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью РБК прокомментировал ситуацию вокруг разрушения памятников советским воинам на территории страны.
RT на русском 01:32
Общество

Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы

Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:30
Экономика

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
РИА Новости вчера в 17:59
Армия и оружие

Учения НАТО в Норвегии были прекращены из-за коронавируса

Военное дело вчера в 08:30
Происшествия

В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

РИА Новости 01:40
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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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