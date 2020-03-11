Общество
РБКБелоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:58, Ашберн
Здоровье
В Пермском крае приехавшим из стран с коронавирусом дадут больничные
В ведомстве пояснили, что независимо от самочувствия все приехавшие пермяки получат больничные листы.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Политика
В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию
Заксобрание Забайкальского края в четверг на внеочередной сессии одобрило закон о поправке в Конституцию РФ, единственный голос "против" был от депутата КПРФ Николая Мерзликина, сообщает корреспондент РИА Новости.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Здоровье
Школы в Липецкой области уходят на карантин
С 11 марта все школы Липецкой области уйдут на двухнедельный карантин.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Общество
Обвиняемый на суде MH17 россиянин может остаться без перевода дела
Ряд документов дела о крушении Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году могут перевести на русский язык для подсудимых, однако по закону Нидерландов делать полный перевод досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан, сообщили РИА Новости в окружном суде Гааги.
Общество
«Яндекс» сформировал совет Фонда общественных интересов
В совет Фонда общественных интересов компании «Яндекс» вошли 11 человек, возглавила его Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Экономика
Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе
Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
Финансы
Оценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров
Российская ассоциация аптечных сетей оценила влияние изменений с курсом рубля на стоимость медицинских товаров.
Экономика
Россияне пытаются заработать на обвале рубля
Население понесло в отделения и обменники банков доллары и евро в надежде заработать на ослаблении курса рубля, рассказали «Ведомостям» представители некоторых крупных банков.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Происшествия
Челябинского депутата арестовали по обвинению в мошенничестве
Калининский районный суд Челябинска в среду избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату райсобрания Алесе Субботиной, обвиняемой в мошенничестве.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.
Общество
Названа одна из причин быстрого распространения коронавируса
В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 является поводом для того, чтобы люди поняли, как важно следить за личной гигиеной и регулярно мыть руки.
Энергетика
США предсказали большие проблемы из-за падения цен на нефть
Долговому рынку и всей экономике США предсказали большие проблемы из-за недавнего падения мировых цен на нефть.
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Политика
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США
Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Энергетика
В Минэнерго назвали сроки возвращения к ценам на нефть в $40—45
Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с агентством Reuters заявил, что ведомство прогнозирует «возвращение в диапазон $40—45 за баррель во второй половине года».
Политика
Глава МИД Польши оценил ситуацию с памятниками советским воинам
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью РБК прокомментировал ситуацию вокруг разрушения памятников советским воинам на территории страны.
Общество
Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы
Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Армия и оружие