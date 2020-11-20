Белоруссия предупредила РФ о повышении тарифа на транзит нефти в 2021г
Как сообщалось, с 1 февраля 2020 года тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырос на 6,6% после повышения на 3,7% с 1 сентября 2019 года. Соответствующее решение закреплено постановлением МАРТ Белоруссии после продолжительных переговоров с ФАС РФ.В источнике
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Белоруссия предупредила РФ о повышении тарифа на транзит нефти в 2021г
Белоруссия уведомила российскую сторону о намерении в 2021 году повысить тариф на транзит нефти из РФ. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, близкий к переговорам по определению индикативного баланса поставок российской нефти на белорусские НПЗ.
Интерфаксвчера в 08:58
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