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Интерфакс

Белоруссия предупредила РФ о повышении тарифа на транзит нефти в 2021г

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Как сообщалось, с 1 февраля 2020 года тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырос на 6,6% после повышения на 3,7% с 1 сентября 2019 года. Соответствующее решение закреплено постановлением МАРТ Белоруссии после продолжительных переговоров с ФАС РФ.В источнике
С чего всё началось
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Белоруссия предупредила РФ о повышении тарифа на транзит нефти в 2021г

Белоруссия уведомила российскую сторону о намерении в 2021 году повысить тариф на транзит нефти из РФ. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, близкий к переговорам по определению индикативного баланса поставок российской нефти на белорусские НПЗ.
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