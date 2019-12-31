Энергетика
Lenta.ruБелоруссия остановила экспорт нефти
Россия с 1 января 2020 года остановила подачу нефти в Белоруссию. 31 декабря 2019 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москве и Минску не удалось договориться об очередном контракте на поставку топлива.
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Политика
Трамп сделал заявление после убийства Сулеймани
В пятницу, 3 января, ВС США нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани.
Кино
Зрителям представят оригинальную версию «Новых мутантов»
Создатели основанного на комиксах фильма "Новые мутанты" намерены представить в прокате оригинальную версию, без изменений, которые могли быть внесены в результате дополнительных съемок.
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
Общество
Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом
В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно
Xiaomi Mi 10 приписывается аккумулятор емкость 4800 мА·ч, а более дорогой версии Xiaomi Mi 10 Pro — 4500 мА·ч Предположительно, презентация новинок состоится в феврале этого года.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Энергетика
Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа
Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Общество
СБУ отменила запрет на въезд актеру Федору Добронравову
Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд российскому актеру Федору Добронравову, сообщает «Украинские новости».
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero не станут гибридами
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Хоккей
Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ
Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.
Происшествия
Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Четыре человека были ранены, один тяжело. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Общество
Польские школьники поставили танцевальный номер на тему Освенцима
Ученики одной из начальных школ Польши поставили танцевальный номер о трагичных происшествиях в концлагере Освенцим.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Экономика
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Политика
США ввели санкции против главы оборонного ведомства Кубы
США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса.
Происшествия
Воспитательница толкнула ребенка на пол во время репетиции утренника
Гаджеты
Премьера: Samsung представила «дешевые флагманы» Galaxy Note 10 Lite и Galaxy S10 Lite и назвала их российские цены
Компания Samsung только что представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite – сравнительно недорогие версии флагманских моделей Galaxy S10 и Galaxy Note 10.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Футбол
Ибрагимович: «Хорошо, что Роналду играет в Италии»
"Милан" готовится к каждой конкретной игре у команды есть качество, и мы можем добиваться большего. Я всегда говорил, что работа окупается.
Политика
Захарова прокомментировала действия США в Багдаде
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что убийство США главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и других иранских военнослужащих у аэропорта Багдада может привести к "эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей".
Армия и оружие
Военные на Урале и в Поволжье получат на вооружение С-400 «Триумф»
В 2020 году зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» впервые поступят на вооружение в полки, которые находятся в Самарской и Свердловской областях.