Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия остановила экспорт нефти

Россия с 1 января 2020 года остановила подачу нефти в Белоруссию. 31 декабря 2019 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москве и Минску не удалось договориться об очередном контракте на поставку топлива.
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Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Коммерсантъ09:08

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января

Интерфакс07:55

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

РБК08:51

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

ТАСС08:42

Белоруссия с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России

Эхо Москвы08:30

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Газета.Ru08:07

Минск приостановил экспорт нефтепродуктов

РИА Новости09:07
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Политика

Трамп сделал заявление после убийства Сулеймани

В пятницу, 3 января, ВС США нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани.
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Зрителям представят оригинальную версию «Новых мутантов»

Создатели основанного на комиксах фильма "Новые мутанты" намерены представить в прокате оригинальную версию, без изменений, которые могли быть внесены в результате дополнительных съемок.
Kinonews.ru 05:51
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19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
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Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом

В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
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Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
РИА Новости 06:14
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно

Xiaomi Mi 10 приписывается аккумулятор емкость 4800 мА·ч, а более дорогой версии Xiaomi Mi 10 Pro — 4500 мА·ч Предположительно, презентация новинок состоится в феврале этого года.
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Синоптики предсказали аномальную погоду в январе

В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
РИА Новости 07:19
Энергетика

Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Ведомости 08:11
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Общество

СБУ отменила запрет на въезд актеру Федору Добронравову

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд российскому актеру Федору Добронравову, сообщает «Украинские новости».
Московский Комсомолец 10:00
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 01 января в 08:45
Авто

Новые Duster, Logan и Sandero не станут гибридами

Автоновости дня 08:54
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Хоккей

Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ

Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.
Экономика сегодня вчера в 20:28
Происшествия

Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией

Четыре человека были ранены, один тяжело. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Коммерсантъ 09:26
Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен от имени Греты Тунберг

РИА Новости 08:56
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Общество

Польские школьники поставили танцевальный номер на тему Освенцима

Ученики одной из начальных школ Польши поставили танцевальный номер о трагичных происшествиях в концлагере Освенцим.
VSE42.RU 06:37
Политика

Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
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Спорт

Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

РИА Новости 07:57
Экономика

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия 01 января в 03:38
Политика

США ввели санкции против главы оборонного ведомства Кубы

США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса.
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Происшествия

Воспитательница толкнула ребенка на пол во время репетиции утренника

Вечерняя Москва 08:04
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Премьера: Samsung представила «дешевые флагманы» Galaxy Note 10 Lite и Galaxy S10 Lite и назвала их российские цены

Компания Samsung только что представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite – сравнительно недорогие версии флагманских моделей Galaxy S10 и Galaxy Note 10.
Dgl.ru 09:30
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

ToDay News Ufa 01 января в 05:15
Футбол

Ибрагимович: «Хорошо, что Роналду играет в Италии»

"Милан" готовится к каждой конкретной игре у команды есть качество, и мы можем добиваться большего. Я всегда говорил, что работа окупается.
Bobsoccer 05:56
Политика

Захарова прокомментировала действия США в Багдаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что убийство США главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и других иранских военнослужащих у аэропорта Багдада может привести к "эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей".
Газета.Ru 06:37
Армия и оружие

Военные на Урале и в Поволжье получат на вооружение С-400 «Триумф»

В 2020 году зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» впервые поступят на вооружение в полки, которые находятся в Самарской и Свердловской областях.
Военное дело 08:01
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