Энергетика
Вести.RuБелоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов, произведенных на своих нефтеперерабатывающих заводах, передает ТАСС.
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Политика
BI: Трамп отругал сотрудников Белого дома из-за сокрытого звонка Путина
Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году.
Политика
В США пытаются законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном
Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Происшествия
В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения
Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение по газопроводу EastMed
Документ подпишут министры энергетики Греции Костис Хадзитакис, Израиля Юваль Штайниц и Кипра Георгиос Лаккотрипис в присутствии премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Кипра Никоса Анастасиадиса.
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Происшествия
Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Футбол
Галактионов: без лимита о многих молодых игроках могли бы не узнать
Старший тренер российской молодежки Михаил Галактионов в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Рогулеву подвел промежуточный итог своей работы, а также объяснил, откуда взялось поколение игроков, которое принято называть самым талантливым как минимум за два последних десятилетия.
Политика
Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Армия и оружие
Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого
Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в чувствах к 24-летней Стасе Милославской
В персональном микроблоге Стася Милославская разместила совместную фотографию с талантливым российским актером Александром Петровым.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Политика
США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Гаджеты
Apple выпустит две модели iPhone SE 2
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье
Жертвами пожара, площадь которого составила 110 квадратных метров, стали двое взрослых и двое детей.
Политика
Губернатор Нью-Йорка усилил меры безопасности в штате
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности во всём штате на фоне убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе
Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Политика
Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
Гаджеты
OnePlus сделает основную камеру будущего флагмана «невидимой»
OnePlus уже в ближайшее время покажет свое новое устройство.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Политика
Иран назвал Германию соучастником убийства генерала КСИР
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер указала, что убийство генерала Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
Авто
Hyundai и Kia электрифицируют Tucson, Santa Fe, Sorento в 2020 году
Пока что в планах у Hyundai выпустить сразу две гибридные модели известных кроссоверов Santa Fe и Tucson, их коллеги из Kia ограничатся только одним обновленным транспортным средством - Sorento.
Технологии
В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
Шоу-бизнес
Манукян предложил Пугачевой поучиться давать концерты у Киркорова
Звезда советской и российской сцены Алла Пугачева провалилась со своим концертом-возвращением, считает общественный деятель Вадим Манукян.
Футбол
Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в китайском клубе
Армия и оружие
NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире
Американский журнал The National Interest составил топ-5 стран с лучшей морской пехотой в мире. Россия в нем оказалась на втором месте.