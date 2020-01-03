Энергетика

Вести.RuВести.RuБелоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов, произведенных на своих нефтеперерабатывающих заводах, передает ТАСС.
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Россия прекратила с 1 января поставки нефти в Белоруссию из-за требования Минска снизить их стоимость

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Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

РБК08:51

Эксперт: дефицит нефтепродуктов из Белоруссии Украина компенсирует импортом из России

ТАСС10:22

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Коммерсантъ09:08

Минск приостановил экспорт нефтепродуктов

РИА Новости09:07

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Газета.Ru10:51

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января

Интерфакс07:55
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В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
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Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
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Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

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Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток

Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.
Газета.Ru 13:07
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Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
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Армия и оружие

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По автоколонне членов шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада нанесены авиаудары, сообщает Reuters со ссылкой на источник в иракской армии.
Коммерсантъ 18:31
Политика

США призвали Иран выбрать «правильный путь» после убийства Сулеймани

США рассчитывают, что Иран после убийства генерала Касема Сулеймани выберет "правильный путь" переговоров, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 18:10
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СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ

Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»

BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
Эхо Москвы 17:09
Авто

Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Автоновости дня 01 января в 14:51
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru 13:52
Происшествия

Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией

Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Коммерсантъ 09:26
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Политика

Трамп сообщил, за что был убит генерал Сулеймани

Причину, по которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, назвал американский президент Дональд Трамп.
Красная весна 09:33
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии достигло 43

По данным на вечер четверга по местному времени, более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия.
РИА Новости 00:26
Общество

В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Эхо Москвы 01:30
Футбол

Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов

Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.
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Энергетика

Названа цена российского газа для Белоруссии в январе и феврале

Стоимость российского газа для Минска в январе и феврале текущего года сохранили на уровне 2019 года.
Вечерняя Москва 08:03
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Газета.Ru 18:50
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ЦИК Испании запретила главе Каталонии занимать госдолжности

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании приняла решение лишить депутатского мандата главу высшего органа самоуправления автономного сообщества Каталонии (женералитета) Кима Торру, так как он ранее был осужден.
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Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

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Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости 11:06
Происшествия

Во Владивостоке неизвестный маньяк прокалывает колеса автомобилей

Десятки автовладельцев во Владивостоке не смогли никуда уехать. Их машины неожиданно оказались парализованы — были проколоты колеса.
Вести.Ru 12:47
Футбол

L’Equipe включил в символическую сборную года 5 игроков «Ливерпуля»

Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.
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Армия и оружие

Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре

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Армия и оружие

Украина перебросила артиллерию к линии фронта у Луганска

Киев перебросил артиллерию к линии фронта у Луганска — в район оккупированного Счастья.
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Распродажа: МТС резко снизила цены на лучшие смартфоны Xiaomi. Сэкономить можно до 10 тысяч рублей

В интернет-магазине МТС сегодня, 1 января, началась акция, позволяющая существенно сэкономить при покупке смартфонов китайской компании Xiaomi.
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