Энергетика
Инфо24Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу
Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в страны Европейского Союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление концерна «Белнефтехим».
Читать в источнике
Оценить198
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Политика
Стала известна реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина
Журналист Питера Бергена рассказал о реакции президента США Дональд Трамп на пропущенный звонок от российского лидера Владимира Путина в 2017 году.
Армия и оружие
Власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерала Сулеймана
Напомним, Сулейман был членом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с 1979 года. Он погиб во время операции Пентагона в Багдаде.
Происшествия
В Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских
Двое пьяных дебоширов в Новосибирске напали на прибывших по вызову о драке полицейских, которым пришлось стрелять в воздух, сообщает в субботу региональное ГУМВД.
Спорт
Брянский лыжник Большунов занял 3 место на этапе «Тур де Ски»
Авто
Правила регистрации автомобилей изменили в России
Электронные договоры купли-продажи появятся в России Сервис готовят Минкомсвязь и МВД Постановление предполагает, что свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на новый автомобиль можно будет получить прямо в автосалоне.
Происшествия
При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Наука
Опасные щенята, центральный пылесос и неприятный Илон Маск
Терагерцовый спектрометр спасет цыплят от смерти в «блендере»
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье
Жертвами пожара, площадь которого составила 110 квадратных метров, стали двое взрослых и двое детей.
Энергетика
Транзит газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину в первые два дня 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря 2019-го.
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте перечислил распространенные ошибки при зарядке гаджетов.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Шоу-бизнес
Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа
Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Общество
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Хоккей
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» победить
Столичные победили со счётом: 3:4. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Ничушкин помог «Колорадо» разгромить лидера Западной конференции.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Общество
SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей
«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Здоровье
Предэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Чите
Заболеваемость ОРВИ в Чите находится на предэпидемическом уровне.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Экономика
Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии
Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Происшествия
После новогоднего застолья 10-месячная девочка умерла в Ленобласти
Умерла 10-месячная девочка после того, как ее животик сильно раздуло, и она не смогла дышать.
Политика