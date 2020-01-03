Энергетика

Инфо24Инфо24Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в страны Европейского Союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление концерна «Белнефтехим».
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Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

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Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

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Эксперт: дефицит нефтепродуктов из Белоруссии Украина компенсирует импортом из России

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РИА Новости09:07

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РБК08:51

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Интерфакс07:55
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