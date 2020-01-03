Энергетика
Инфо24Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу
Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в страны Европейского Союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление концерна «Белнефтехим».
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Экономика
Пенсионеры получат то, что заслужили? Путин подписал ряд важных законов
Под конец года президент России Владимир Путин подписал несколько важных для банковской деятельности и для личных финансов законов.
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Энергетика
Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Хоккей
Казахстан обыграл Германию во 2-й игре за место в высшем дивизионе МЧМ
Сборная Казахстана обыграла команду Германии во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Политика
Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани
"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
Общество
Росгвардия опубликовала фотографии военных столетней давности
Росгвардия впервые опубликовала уникальные фотографии военнослужащих столетней давности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
Лотерейный билет с выигрышем в миллиард рублей купили в Подмосковье
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк обратилась к своим поклонникам через родных, поблагодарив всех за поддержку и молитвы.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Армия и оружие
НАТО приостановила миссию в Ираке
Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Общество
Росстандарт опубликовал список заправок с фальсифицированным топливом
Росстандарт составил список российских автозаправок, которые продают некачественное топливо. В перечне нарушителей оказалось 157 АЗС.
Политика
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
Футбол
Трансферная зима РПЛ. Чалова и Азмуна ждут в Англии
Чалов в АПЛ Претенденты: «Челси», «Брайтон», «Кристал Пэлас» Источники: Sky Sports, Goal.com, Standard.co.uk, The Sun Хотя нынешний сезон складывается для форварда ЦСКА далеко не так успешно, как предыдущий, по итогам которого он стал лучшим бомбардиром чемпионата России (в нынешнем первенстве — всего 5 голов в 19 матчах), к нему сохраняется живой интерес в Англии.
Общество
В Амстердаме появился новый налог для туристов
С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Хоккей
Овечкин набрал 40-е очко в сезоне
Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 40-е в сезоне очко (24 шайбы и 16 передач).
Хоккей
Поражение от «Йокерита» стало самым крупным для СКА в истории КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА проиграл «Йокериту» со счетом 0:6. Это поражение стало для петербургского клуба самым крупным в истории лиги.
Наука
Генная терапия помогла мышам с «деменцией боксеров»
Хроническая травматическая энцефалопатия, которую изначально называли «деменцией боксеров» — вызываемое частыми травмами головы нейродегенеративное заболевание, похожее на болезнь Альцгеймера.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.