Энергетика

Инфо24Инфо24Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в страны Европейского Союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление концерна «Белнефтехим».
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Россия прекратила с 1 января поставки нефти в Белоруссию из-за требования Минска снизить их стоимость

Эхо Москвы14:30

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января

Интерфакс07:55

Эксперт: дефицит нефтепродуктов из Белоруссии Украина компенсирует импортом из России

ТАСС10:22

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Коммерсантъ09:08

Минск приостановил экспорт нефтепродуктов

РИА Новости09:07

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

РБК08:51

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

Газета.Ru10:51
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Политика

Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
Известия 09:22
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Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

ТАСС 21:33
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Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина.
РИА Новости 20:06
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Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»

По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 13:42
Армия и оружие

Тело убитого США в Багдаде Сулеймани везут в Иран

Власти Ирана репатриируют тело командующего элитным подразделением Ирана в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани через аэропорт в Багдаде.
iReactor 05:58
Энергетика

Болгария начала получать российский газ по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее.
News.ru 01 января в 02:01
Авто

После Нового года в России подорожали китайские машины

Основной причиной массового повышения цен на новые автомобили в России называется увеличение ставки утильсбора с 1 января 2020 года.
Тарантас Ньюс 02:14
Авто

Lexus планирует обновить модельный ряд

Люксовый бренд отстает от своих немецких конкурентов. У Lexus есть ряд моделей, которым необходимо обновление.
32CARS.ru вчера в 12:18
Наука

Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров

Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
News.ru вчера в 06:54
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

RT на русском 13:24
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

РИА Новости 16:30
Происшествия

Житель Петербурга сломал челюсть таксисту за «новогодние тарифы»

Сам пострадавший извозчик после инцидента оказался в реанимации со сломанной челюстью и тремя выбитыми зубами.
Регион online 21:08
Шоу-бизнес

Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Пятый канал 20:52
Армия и оружие

Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего

Американский журнал Military Watch предположил, какими могут быть российские боевые самолеты будущего.
РИА Новости 22:23
Энергетика

Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль

Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
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Шоу-бизнес

Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа

Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.
Wday.ru 02:15
Футбол

Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре

Федерация футбола США занимается поиском новой площадки для тренировочных сборов.
Московский Комсомолец 22:50
Происшествия

На Сахалине жители Углегорска ощутили землетрясение

Жители города Углегорск Сахалинской области в субботу утром ощутили землетрясение, произошедшее в Татарском проливе.
Российская газета 22:07
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета 20:47
Авто

СМИ: Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности

Автоконцерн Honda станет первым японским производителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с третьем уровнем автоматизации.
ТАСС 21:08
Происшествия

В клинике Уссурийска врач избил женщину с ребенком на руках

В городе Уссурийск Приморского края врач-стоматолог избил женщину, пришедшую в клинику с трехлетним ребенком на руках.
Российская газета 20:12
Здоровье

Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше

Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
Телеканал 360° 01 января в 11:28
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости 18:15
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 05:53
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
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Галицкий хочет провести чистку состава, чтобы «Краснодар» успешно выступил в Лиге чемпионов на следующий сезон

В будущем от «Краснодара» ждут более качественного выступления в еврокубках по сравнению с тем, что показали российские клубы в текущем сезоне.
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Армия и оружие

Помпео заявил, что реализация плана Сулеймани грозила гибелью иракцев, ливанцев и сирийцев

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в пятницу в интервью американской телекомпании CNN оспорил обоснованность заявлений госсекретаря США о том, что генерал Сулеймани занимался подготовкой нападений на американских граждан.
ТАСС 22:53
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Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера

У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
АвтоВзгляд 00:30
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Вакцина от гриппа помогла бороться со злокачественными опухолями

Научные специалисты из Института изучения рака в Руджерсе предложили использовать известную вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии против онкологических опухолей.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
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