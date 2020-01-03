Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в страны Европейского Союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление концерна «Белнефтехим».

Политика Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.

Политика Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина.

Авто После Нового года в России подорожали китайские машины Основной причиной массового повышения цен на новые автомобили в России называется увеличение ставки утильсбора с 1 января 2020 года.

Авто Lexus планирует обновить модельный ряд Люксовый бренд отстает от своих немецких конкурентов. У Lexus есть ряд моделей, которым необходимо обновление.

Наука Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Энергетика Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.

Шоу-бизнес Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.

Происшествия На Сахалине жители Углегорска ощутили землетрясение Жители города Углегорск Сахалинской области в субботу утром ощутили землетрясение, произошедшее в Татарском проливе.

Происшествия Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.

Политика Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.

Энергетика Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.