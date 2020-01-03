Энергетика
Инфо24Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу
Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в страны Европейского Союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление концерна «Белнефтехим».
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Политика
Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей
Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
Политика
Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Армия и оружие
Тело убитого США в Багдаде Сулеймани везут в Иран
Власти Ирана репатриируют тело командующего элитным подразделением Ирана в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани через аэропорт в Багдаде.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать газ из России с территории Турции по трубопроводу «Турецкий поток», а не через Румынию, как ранее.
Авто
После Нового года в России подорожали китайские машины
Основной причиной массового повышения цен на новые автомобили в России называется увеличение ставки утильсбора с 1 января 2020 года.
Авто
Lexus планирует обновить модельный ряд
Люксовый бренд отстает от своих немецких конкурентов. У Lexus есть ряд моделей, которым необходимо обновление.
Наука
Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров
Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Происшествия
Житель Петербурга сломал челюсть таксисту за «новогодние тарифы»
Сам пострадавший извозчик после инцидента оказался в реанимации со сломанной челюстью и тремя выбитыми зубами.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Армия и оружие
Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего
Американский журнал Military Watch предположил, какими могут быть российские боевые самолеты будущего.
Энергетика
Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль
Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
Шоу-бизнес
Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа
Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.
Футбол
Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре
Федерация футбола США занимается поиском новой площадки для тренировочных сборов.
Происшествия
На Сахалине жители Углегорска ощутили землетрясение
Жители города Углегорск Сахалинской области в субботу утром ощутили землетрясение, произошедшее в Татарском проливе.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Авто
СМИ: Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности
Автоконцерн Honda станет первым японским производителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с третьем уровнем автоматизации.
Происшествия
В клинике Уссурийска врач избил женщину с ребенком на руках
В городе Уссурийск Приморского края врач-стоматолог избил женщину, пришедшую в клинику с трехлетним ребенком на руках.
Здоровье
Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше
Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Футбол
Галицкий хочет провести чистку состава, чтобы «Краснодар» успешно выступил в Лиге чемпионов на следующий сезон
В будущем от «Краснодара» ждут более качественного выступления в еврокубках по сравнению с тем, что показали российские клубы в текущем сезоне.
Армия и оружие
Помпео заявил, что реализация плана Сулеймани грозила гибелью иракцев, ливанцев и сирийцев
Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в пятницу в интервью американской телекомпании CNN оспорил обоснованность заявлений госсекретаря США о том, что генерал Сулеймани занимался подготовкой нападений на американских граждан.
Авто
Почему не стоит переплачивать за полный привод у кроссовера
У многих SUV полный привод реализован через электромагнитную муфту.
Наука
Вакцина от гриппа помогла бороться со злокачественными опухолями
Научные специалисты из Института изучения рака в Руджерсе предложили использовать известную вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии против онкологических опухолей.