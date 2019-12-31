Энергетика

Инфо24Инфо24Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу

«Вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», заявили в компании. Ранее сообщалось, что Россия прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ.
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Эксперт: дефицит нефтепродуктов из Белоруссии Украина компенсирует импортом из России

ТАСС10:22

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

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Коммерсантъ09:08

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января

Интерфакс07:55
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