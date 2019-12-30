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Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.

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