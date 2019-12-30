Энергетика
Пятый каналБелоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт нефти с 1 января текущего года. Заявление госконцерна «Белнефтехим» произошло на фоне прекращения поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Мозыре и Новополоцке в настоящее время снижена до технологического минимума.
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Политика
В США обрушился сайт призывной службы
Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах.
Политика
Украина планирует распространить вещание канала для Донбасса и на Крым
О планах Украины организовать вещание специального украинского телеканала, созданного на базе телеканала «UA|TV» не только в Донбассе, но и на территорию российского Крыма заявила новая назначенная на должность управляющей информационного вещания данного телеканала Елена Трибушная в интервью ресурсу «Детектор медиа», опубликованном 3 января.
Общество
Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото
Джордж позирует на фото в модных брюках в крупную клетку и белой рубашке.
Космос
Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
Хоккей
Самсонов и Кузнецов признаны звёздами игрового дня в НХЛ
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов и форвард Евгений Кузнецов вошли в тройку лучших по итогам игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Футбол
«Арсенал» отклонил предложение «Ромы» о выкупе Мхитаряна
Лондонский "Арсенал" ответил отказом на предложение итальянской "Ромы" о выкупе за 10 миллионов евро армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, выступающего в команде из столицы Италии на правах аренды.
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Политика
Рухани назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США
Соединённые Штаты совершили тяжелейшее преступление, убив генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил президент Ирана Хасан Рухани.
Политика
NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани
Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.
Армия и оружие
Коалиция США сократила масштабы операций в Ираке
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* снижает интенсивность своих операций в Ираке, передаёт AFP.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Общество
Около 30 человек отказались от российского гражданства за два года
МВД фиксирует малочисленные случаи отказа от российского гражданства, за последние два года от него отказались почти 30 человек.
Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Футбол
Автор первого гола «Тамбова» в РПЛ перешёл в киевское «Динамо»
Хавбек является автором первого гола в истории «Тамбова» в Российской премьер-лиге (РПЛ). В матче первого тура он забил в ворота «Зенита».
Общество
Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Наука
Климатический феномен Ла-Нинья обвинили в повышении риска опасной для жизни диареи у детей
Авторы работы решили проверить, есть ли связь между вспышками диареи в Африке и антиподом Эль-Ниньо — холодным течением Ла-Нинья.
Кино
Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого
В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Происшествия
В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских
Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
Экономика
Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Хоккей