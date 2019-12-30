Энергетика

Пятый каналПятый каналБелоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт нефти с 1 января текущего года. Заявление госконцерна «Белнефтехим» произошло на фоне прекращения поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Мозыре и Новополоцке в настоящее время снижена до технологического минимума.
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