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Белоруссия приостановила экспорт нефти через литовский порт

Белорусское предприятие BNK (UK) Limited, дочернее по отношению к Белорусской нефтяной компании (БНК), временно приостановило экспорт нефтепродуктов в литовский порт Клайпеда. Об этом во вторник, 15 декабря, пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу компании Klaipėdos Nafta.В источнике
С чего всё началось
Дочернее предприятие крупнейшего белорусского экспортера нефтепродуктов "Белорусская нефтяная компания" (БНК) на время приостанавливает экспорт нефтепродуктов через терминал компании Klaipedos nafta в Клайпеде, сообщается на сайте
 KN.
Sputnik Латвия09:38
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Белорусская компания приостановила экспорт нефти через Литву

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РЖД-Партнер03:46
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Белоруссия останавливает экспорт нефтепродуктов через Литву

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