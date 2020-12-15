Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Известия НТВ Sputnik Латвия ТВ Центр ТВ Центр КП - Беларусь Городовой Дума ТВ Дума ТВ РЕН ТВ ТК Звезда ТВ Центр Известия Дума ТВ Телеканал 360°

Белорусское предприятие BNK (UK) Limited, дочернее по отношению к Белорусской нефтяной компании (БНК), временно приостановило экспорт нефтепродуктов в литовский порт Клайпеда. Об этом во вторник, 15 декабря, пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу компании Klaipėdos Nafta.

Поделиться