Коронавирус

ИзвестияИзвестияБелоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Позже стало известно, что из-за распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет приостановлено на всех направлениях, кроме основных. Таким образом, до 5 апреля курсировали два поезда, которые сейчас отменены.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Пассажирское сообщение с Белоруссией полностью остановлено. Поезда из Петербурга отменены

Фонтанка.Ру07:09

Белоруссия временно отменила поезда до Москвы и Петербурга из-за коронавируса

Телеканал Санкт-Петербург06:34

Поезда между Россией и Белоруссией не будут курсировать с 5 апреля

Невские Новости06:01

Белоруссия отменяет последние поезда до Москвы и Петербурга

РИА Новости06:12

Белоруссия отменила последний поезд из Петербурга

78.ru06:07

Белоруссия отменила два оставшихся поезда в Россию из-за коронавируса

РБК06:15

Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией

Известия05:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 07:34, Ашберн

Ну вот и все. Последние поезда из России в Беларусь отменяют

КП - Беларусь06:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Здоровье

Власти должны срочно спасать людей и государства

Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
Rusvesna.su 00:30
Футбол

У Валерия Карпина родилась пятая дочь

У тренера ФК «Ростов» 51-летнего Валерия Карпина 4 апреля родилась пятая дочь. Об этом наставник сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Панорама Ростова-на-Дону 02:10
Общество

Число жителей Заречного с подозрением на коронавирус выросло до трех

Число жителей Заречного Пензенской области с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло с двух до трех человек.
PenzaNews 03:31
Здоровье

Профессор: COVID-19 разрушает все органы помимо легких

COVID-19 разрушает и другие органы помимо легких, однако для спасения необходима своевременная диагностика, заявил заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто профессор университета «Сапиенца» Клаудио Мастроянни, 5 апреля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 06:39
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Общество

Раскрыты занятия россиян во время карантина

Сайт «стопкоронавирус.рф» раскрыл результаты опроса о занятиях россиян во время карантина из-за коронавируса.
Lenta.ru 04:08
Политика

Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина

Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Известия 06:44
Происшествия

В Подмосковье взрывом разрушен подъезд пятиэтажки

Эпицентр взрыва, разрушившего подъезд старой пятиэтажки, предположительно находился на третьем этаже.
Коммерсантъ вчера в 09:00
Авто

Обновленный Hyundai Tucson поступил в продажу

Корейская компания Hyundai рассказала о начале продаж обновленного кроссовера Tucson.
CarsWeek.ru вчера в 02:50
Общество

В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.
ProKazan.ru 06:42
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском вчера в 07:26
Происшествия

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
МИР 24 05:30
Общество

В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв

Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
ZAB.RU 06:17
Здоровье

ВОЗ заявила, что медицинские маски не спасают от коронавируса

Даже если человек носит маску, он не должен дотрагиваться до лица.
Югополис 03 апреля в 04:07
Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

По информации ВОЗ, в мире зафиксировано как минимум 1,05 миллиона инфицированных, свыше 57 тысяч человек умерли.
РИА Новости 07:29
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Коммерсантъ 05:54
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Здоровье

В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47

Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:19
Игры

Новый патч к Mount & Blade 2 исправил ошибки и добавил новую функцию

REGNUM 02 апреля в 09:47
Здоровье

«Живая» и «мертвая» вода: почему она работает

Реклама уверяет: чтобы жить долго, надо пить только «правильную», по-особому активированную или ионизированную воду.
НТВ 05:34
Музыка

Юный певец из Севастополя не прошел в финал шоу «Голос. Дети»

Есть надежда, что на шоу будет объявлен дополнительный этап и юный севастополец вернется на проект.
Вести Севастополя 03 апреля в 15:56
Происшествия

Еще одну пациентку с коронавирусом вылечили в Тульской области

Контрольный анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Напомним, что это уже четвертый случай выздоровления в Тульской области.
Тульские СМИ 06:52
Общество

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом

«Ничего другого делать не буду», — завершил доктор. Напомним, 2 апреля доктор Комаровский назвал пять шагов по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 05:00
Армия и оружие

Курдские отряды севера Сирии вступили в бой с турецким контингентом и обвинили САА в обстреле «патруля»

Военное обозрение 05:54
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное