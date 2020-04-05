Коронавирус
ИзвестияБелоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Позже стало известно, что из-за распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет приостановлено на всех направлениях, кроме основных. Таким образом, до 5 апреля курсировали два поезда, которые сейчас отменены.
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Белоруссия временно отменила поезда до Москвы и Петербурга из-за коронавируса
Телеканал Санкт-Петербург06:34
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Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Здоровье
Власти должны срочно спасать людей и государства
Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
Футбол
У Валерия Карпина родилась пятая дочь
У тренера ФК «Ростов» 51-летнего Валерия Карпина 4 апреля родилась пятая дочь. Об этом наставник сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Общество
Число жителей Заречного с подозрением на коронавирус выросло до трех
Число жителей Заречного Пензенской области с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло с двух до трех человек.
Здоровье
Профессор: COVID-19 разрушает все органы помимо легких
COVID-19 разрушает и другие органы помимо легких, однако для спасения необходима своевременная диагностика, заявил заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто профессор университета «Сапиенца» Клаудио Мастроянни, 5 апреля сообщает ТАСС.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Общество
Раскрыты занятия россиян во время карантина
Сайт «стопкоронавирус.рф» раскрыл результаты опроса о занятиях россиян во время карантина из-за коронавируса.
Политика
Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина
Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Происшествия
В Подмосковье взрывом разрушен подъезд пятиэтажки
Эпицентр взрыва, разрушившего подъезд старой пятиэтажки, предположительно находился на третьем этаже.
Авто
Обновленный Hyundai Tucson поступил в продажу
Корейская компания Hyundai рассказала о начале продаж обновленного кроссовера Tucson.
Общество
В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 658 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Происшествия
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
Общество
В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв
Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
Здоровье
ВОЗ заявила, что медицинские маски не спасают от коронавируса
Даже если человек носит маску, он не должен дотрагиваться до лица.
Политика
Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима
По информации ВОЗ, в мире зафиксировано как минимум 1,05 миллиона инфицированных, свыше 57 тысяч человек умерли.
Общество
У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Здоровье
В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47
Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
Игры
Новый патч к Mount & Blade 2 исправил ошибки и добавил новую функцию
Здоровье
«Живая» и «мертвая» вода: почему она работает
Реклама уверяет: чтобы жить долго, надо пить только «правильную», по-особому активированную или ионизированную воду.
Музыка
Юный певец из Севастополя не прошел в финал шоу «Голос. Дети»
Есть надежда, что на шоу будет объявлен дополнительный этап и юный севастополец вернется на проект.
Происшествия
Еще одну пациентку с коронавирусом вылечили в Тульской области
Контрольный анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Напомним, что это уже четвертый случай выздоровления в Тульской области.
Общество
Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом
«Ничего другого делать не буду», — завершил доктор. Напомним, 2 апреля доктор Комаровский назвал пять шагов по борьбе с коронавирусом.
Армия и оружие
Курдские отряды севера Сирии вступили в бой с турецким контингентом и обвинили САА в обстреле «патруля»
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.