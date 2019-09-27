Политика

ТАССТАССБелоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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с чего всё началось

Белоруссия призвала мир отказаться от ракет средней и меньшей дальности

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал государства мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новостивчера в 20:06

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Минск с трибуны ООН предложил отказаться от РСМД

РБКвчера в 21:18

Белоруссия призвала мир отказаться от ракет средней и меньшей дальности

РИА Новостивчера в 20:06

Белоруссия призвала к общему отказу от размещения и производства РСМД

Вести.Ruвчера в 20:40

Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД

Коммерсантъвчера в 20:27

Глава МИД Белоруссии призвал мир отказаться от ракет средней и меньшей дальности

Газета.Ruвчера в 20:20

Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД

ТАССвчера в 21:00

Белоруссия призвала страны мира подписать декларацию об отказе от РСМД

РЕН ТВвчера в 19:55
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
Политика

Зеленский обвинил Россию в агрессии с трибуны ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 74-й Генеральной ассамблее ООН и обвинил Россию в ведении войны против его страны.
Pravda.Ru 25 сентября в 10:21
Происшествия

Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США

Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru вчера в 05:24
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Первый арабский космонавт отправился на МКС

62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.
Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Происшествия

Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске

Российская газета вчера в 20:45
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Минкульт хочет ограничить доступ китайских туристов в «Царское Село»

Дождь 24 сентября в 14:41
Политика

В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»

Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Общество

Минздрав предложил открывать в аэропортах не более двух курилок

Минздрав разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении помещений для курения в аэропорты, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:51
Политика

Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Экономика

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Политика

МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место.
Газета.Ru вчера в 11:36
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Наука

В птичьем помете не обнаружили мочевую кислоту

Американские ученые провели исследование, которое показало, что в птичьем помете нет мочевой кислоты.
Goroday.ru вчера в 16:32
Политика

Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости вчера в 15:15
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии

Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 16:55
Наука

Российские исследователи обнаружили новый класс антибиотиков

Российские ученые сделали ставку на обнаружение новых хемотипов, что более эффективно при поиске антибактериальных препаратов.
Капитал страны вчера в 13:13
Происшествия

На Волге загорелся груженый железом сухогруз

РБК вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни

Светличная начала лечение и с оптимизмом смотрит в будущее, стараясь обращать на болезнь поменьше внимания.
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Армия и оружие

Япония назвала приоритеты укрепления обороны

В Белой книге значится, что Китай и Россия могут работать над укреплением своих возможностей по созданию препятствий для использованию космического пространства США и их союзниками.
РИА Новости вчера в 23:44
Финансы

Оборонный банк станет агентом правительства по международным долгам

Промсвязьбанк (ПСБ), уже назначенный специальным оборонным банком, получит новую роль — он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, который разработал Минфин.
РБК 01:02
Автоспорт

Гран-при России «Формулы-1» может переехать из Сочи в Петербург

Газета Metro вчера в 07:53
Авто

Дешевый электромобиль Renault City K-ZE появился в продаже

В Поднебесной стартовали продажи электрического хэтчбека Renault City K-ZE.
Тарантас Ньюс вчера в 10:55
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В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»

Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости вчера в 03:35
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 25 сентября в 19:32
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В столичных больницах пройдут дни открытых дверей

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Неказистая походка модели на подиуме испугала зрителей

Необычная походка мужчины-модели на подиуме испугала зрителей шоу модного дома Maison Margiela.
Lenta.ru вчера в 05:40
Футбол

Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб

Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.
Газета.Ru вчера в 21:51
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Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости

Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:45
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РБК: Элла Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах, сообщает РБК .
Коммерсантъ вчера в 23:25
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