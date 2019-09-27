Политика
ТАССБелоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал государства мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности.РИА Новости20:06
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Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны
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Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Газета.Ru 06:52
Происшествия
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Во Владивостоке задержали мужчину, который нанес три ножевых ранения девушке 2002 года рождения, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 22:11
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Lenta.ru 10:06
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Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
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Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
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Газета.Ru 09:07
Экономика
Путин назвал главную цель ускорения роста экономики
Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения.
Российская газета вчера в 10:42
Происшествия
В Москве произошла стрельба в общежитии
В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
Газета.Ru 16:20
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM 21:14
Общество
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Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
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Лукашенко пригласили посетить Крым
Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил лидера Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров.
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Происшествия
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Бывшая жена Александра Серова продала подаренный певцом дом
19 лет длился брак Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой. После развода женщине достался шикарный дом.
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Сообщается, что сестра отправила SMS на принадлежавший ее брату номер, написав, что очень скучает по нему.
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Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США
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РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России
Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.
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Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
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Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
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Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
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«Интер» объявил о рекордной в истории клуба выручке.
Sport24.ru 15:09