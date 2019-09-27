Политика

ТАССТАССБелоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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с чего всё началось

Белоруссия призвала мир отказаться от ракет средней и меньшей дальности

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал государства мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новостивчера в 20:06

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Минск с трибуны ООН предложил отказаться от РСМД

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Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД

ТАССвчера в 21:00

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РЕН ТВвчера в 19:55

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Газета.Ruвчера в 20:20

Белоруссия призвала мир отказаться от ракет средней и меньшей дальности

РИА Новостивчера в 20:06

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Вести.Ruвчера в 20:40
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США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию

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В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье о нарушении требований пожарной безопасности.
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Общество

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В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
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Политика

Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
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В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
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Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
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Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
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Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине

Экс-полицейского из Петербурга подозревают в убийстве чеченского полевого командира в Берлине В Берлине 23 августа убили Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского полевого командира, который пережил покушение в 2015 году в Тбилиси, после чего уехал из Грузии.
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В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
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Эксперты предупредили о спам-атаках на рабочую почту

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REGNUM вчера в 15:26
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Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
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В России предлагают разработать программу «Земский рабочий»

Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с предложением разработать программу «Земский рабочий».
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В НАТО признали технологические успехи России

НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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На песню The Beatles выйдет новый клип к юбилею альбома Abbey Road

Новый клип выйдет на песню группы The Beatles «Here Comes The Sun». Релиз приурочен к пятидесятилетию знаменитого альбома Abbey Road.
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Выявлена опасность чайных пакетиков

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Посольство США в Тбилиси приветствует встречу глав МИД Грузии и России

Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
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