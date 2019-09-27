Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал государства мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности.

с чего всё началось

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД

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