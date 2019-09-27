Политика
ТАССБелоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал государства мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности.РИА Новостивчера в 20:06
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Глава МИД Белоруссии призвал мир отказаться от ракет средней и меньшей дальности
Газета.Ruвчера в 20:20
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Политика
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В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
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Пятый канал вчера в 08:22
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Газета.Ru 25 сентября в 16:35
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня вчера в 02:20
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В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
Известия вчера в 18:40
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете
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Минздрав разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении помещений для курения в аэропорты, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на документ.
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Подчеркивается, что новая корзина должна состоять "из базового набора продуктов, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения".
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Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
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Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
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Стоит напомнить, что Core i9-9900KS представляет собой «улучшенную» версию восьмиядерного Core i9-9900K, которая способна работать в турбо-режиме на частоте 5,0 ГГц при нагрузке на все ядра одновременно.
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что предстоящий матч железнодорожников с «Зенитом» станет ключевым в осенней части сезона РПЛ.
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Сухогруз, груженный железом, загорелся на Волге недалеко от Тольятти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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ТАСС: Минобороны РФ заказало разработку лазерного полигона
В июне этого года на сайте госзакупок был опубликован тендер от Минобороны на разработку системы "Стретта".
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В России увеличат прожиточный минимум пенсионеров
Согласно документу, в целом прожиточный минимум для пенсионеров в России в 2020 году составит 9311 рублей.
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