Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

с чего всё началось

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти в объеме 24 миллионов тонн.

Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник

Политика Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.

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