Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБелоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах. Минск просит прислать медицинские маски, тесты на определение COVID-19 и аппараты искусственной вентиляции легких. Такие же просьбы Москва получила от всех стран СНГ, кроме Украины и Туркмении.
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с чего всё началось

Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи

Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен.
Коммерсантъвчера в 18:35

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COVID в Белоруссии и России: методы борьбы разные, какие будут результаты?

REGNUM05:46

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 22:26

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Газета.Ru02:43

СМИ узнали о запросе Белоруссией помощи у России в борьбе с коронавирусом

Известия02:18

Минск обратился к Москве за помощью в борьбе с коронавирусом

News.ru02:14

Белоруссия запросила у России помощь в борьбе с коронавирусом

Ридусвчера в 23:54

«Кто ещё поможет бесплатно?» Политолог об обращении Белоруссии к России из-за коронавируса

Национальная служба новостей04:53
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Армия и оружие

Минздрав Карелии попросил у военных помощи в борьбе с коронавирусом

Минздравом Карелии договорился с Войсковой частью Военно-воздушных сил Минобороны России, базирующейся под Петрозаводском, о совместной деятельности, направленной на предотвращение угрозы и последствий распространения коронавируса.
Daily 06:43
Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Общество

В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций

Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Саратов 24 07:02
Экономика

Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Российская газета 06:34
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Космос

Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6

Два навигационных спутника Galileo запустят на российской ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Коммерсантъ 30 марта в 23:57
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:30
Здоровье

В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
АиФ Тюмень 03:07
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

На Дону ввели режим всеобщей изоляции

В Ростовской области объявлен режим всеобщей изоляции. Соответствующее распоряжение подписал глава региона 30 марта.
DonDay - Новочеркасск вчера в 03:32
Технологии

Apple покупает приложение для прогноза погоды Dark Sky

Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky, которое высоко ценится благодаря своим радиолокационным картам и точности своих гиперлокальных, поминутных прогнозов погоды.
iXBT.com вчера в 16:01
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Политика

Весенний призыв начался в России на фоне пандемии коронавируса

Весенняя призывная кампания стартовала в России на фоне пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 17:04
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

На въездах в Самару начали собираться пробки

Пробки в Самаре оцениваются в два балла.
Волга Ньюс 04:54
Общество

За сутки в России заразились коронавирусом более 400 человек

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью, общее число людей с коронавирусом в России достигло 2777 человек.
1pnz.ru 05:06
Энергетика

Новак обсудил ситуацию на рынке нефти с главой Минэнерго США

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики США Дэнни Бруйетт обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Rambler News Service 06:02
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Происшествия

Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации

В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки.
Lenta.ru 06:29
Энергетика

Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
РБК вчера в 17:00
Общество

В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в ближайшее время.
Lenta.ru 02:46
Общество

Российский губернатор разогнал посетителей в торговом центре

Lenta.ru 05:46
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK вчера в 09:49
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Общество

Украина введет режим «все в масках»

С 6 по 24 апреля на Украине могут ввести режим «все в масках» и внедрить дополнительные, более жесткие карантинные ограничения.
Lenta.ru 07:12
Здоровье

В Красноярске двое детей заболели коронавирусом

В краевом Роспотребнадзоре рассказали, что среди заболевших коронавирусом жителей Красноярска двое детей.
ТВК вчера в 23:08
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