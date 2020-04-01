Коронавирус
Lenta.ruБелоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах.
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с чего всё началось
Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен.Коммерсантъвчера в 18:35
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«Кто ещё поможет бесплатно?» Политолог об обращении Белоруссии к России из-за коронавируса
Национальная служба новостей04:53
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Общество
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Здоровье
На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом
Большинство смертей от коронавирусной инфекции на Украине зафиксировано среди пациентов с сахарным диабетом.
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
Общество
440 человек заболели коронавирусом в России за сутки
Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Общество
Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии
Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта
Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Происшествия
В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека
Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Общество
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Общество
В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом
Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Авто
Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
Премьера Nissan X-Trail нового поколения состоится в августе этого года.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Происшествия
Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Происшествия
Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан
Еще у семерых череповчан подтвердился коронавирус, об этом 1 апреля на своей странице в соцсети сообщил мэр города Вадим Германов.
Игры
Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала второй состав по Dota 2
Киберспортивная организация Virtus.pro сообщила об открытии второго состава по Dota 2. В него вошли: Егор «epileptick1d» Григоренко, Дмитрий «DM» Дорохин, Виталий «Save-» Мельник и Альберт «yume» Гараев.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
Госдума ввела штрафы до 40 тысяч рублей за нарушение карантина
Депутаты Госдумы во время заседания 31 марта приняли во втором чтении законопроект, который ужесточает наказание за нарушение режима карантина.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек
По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
Экономика
Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
Экономика
Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков
Российские банки с 1 апреля начинают сообщать в Федеральную налоговую службу данные об открытии физлицами электронных кошельков, следует из опубликованного закона.
Здоровье
В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.