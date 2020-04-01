Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБелоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах. Минск просит прислать медицинские маски, тесты на определение COVID-19 и аппараты искусственной вентиляции легких. Такие же просьбы Москва получила от всех стран СНГ, кроме Украины и Туркмении.
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Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи

Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен.
Коммерсантъвчера в 18:35

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Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 22:26

СМИ: Белоруссия попросила у России помощи из-за коронавируса

Национальная служба новостей00:44

СМИ узнали о запросе Белоруссией помощи у России в борьбе с коронавирусом

Известия02:18

Белоруссия запросила у России помощь в борьбе с коронавирусом

Ридусвчера в 23:54

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Газета.Ru02:43

Белоруссия попросила помощи у России из-за коронавируса – СМИ

REGNUM02:50

Минск обратился к Москве за помощью в борьбе с коронавирусом

News.ru02:14
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Финансы

Рубль сильнее снижается к доллару, чем к евро в начале торгов

Курс рубля несколько усилил снижение к доллару и евро после старта торгов, при этом сильнее теряет по отношению к американской валюте, чем к европейской на фоне снижения последней на форекс, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:22
Наука

Ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом

Ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, пишет South China Morning Post.
Известия вчера в 23:55
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 30 марта в 11:46
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Общество

Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет

Ранее сообщалось, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:09
Общество

Число жертв коронавируса в России выросло до 24

Общее число заражённых в стране достигло 2777.
Говорит Москва 03:58
Футбол

Черчесов заявил, что не вызвал бы в сборную России Кокорина и Мамаева

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном возвращении в национальную сборную нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
Нева Спорт вчера в 10:32
Футбол

Президент РПЛ высказался о сроках возобновления чемпионата России

Президент Тинькофф Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин отметил, что клубам информация по поводу возобновления матчей пока не сообщалась.
Невские Новости 01:35
Экономика

В России предсказали рост должников по микрозаймам

В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Lenta.ru вчера в 23:51
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Армия и оружие

В РФ для борьбы с коронавирусом могут задействовать военных медиков

Отечественные военные медики могут прийти на помощь гражданским врачам в противостоянии коронавирусу, предоставив свои госпитали для того, чтобы в них размещали пациентов, если случится обострение эпидемии в стране, заявил РИА Новости Виктор Мураховский, военный эксперт.
Ореанда-Новости 01:44
Экономика

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM вчера в 03:25
Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Футбол

Дибала: «В Италии каждый день умирают много людей. Коронавирус — это не ерунда»

Sport24.ru 02:44
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Общество

Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

В России пройден пик потребительского спроса на продукты в торговых сетях, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.
РБК 03:44
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

В Самарской области вводят режим полной самоизоляции

Усиленный режим самоизоляции ожидает жителей региона.
ГТРК Самара вчера в 01:21
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
РИА Новости 03:46
Кино

Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»

Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Российская газета вчера в 03:50
Политика

В США исчерпали запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса

Американское правительство исчерпало запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса.
Дни24 03:05
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Игры

Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store

The GEEK вчера в 15:53
Общество

Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции

Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Город342 вчера в 13:31
Политика

Гутерреш назвал COVID-19 тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой

Генсек ООН назвал мировой кризис, вызванный коронавирусом, наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 12:47
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