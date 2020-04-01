Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен.

с чего всё началось

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах. Минск просит прислать медицинские маски, тесты на определение COVID-19 и аппараты искусственной вентиляции легких. Такие же просьбы Москва получила от всех стран СНГ, кроме Украины и Туркмении.

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

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