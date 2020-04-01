Коронавирус
Газета.RuБелоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах. Минск просит прислать медицинские маски, тесты на определение COVID-19 и аппараты искусственной вентиляции легких. Такие же просьбы Москва получила от всех стран СНГ, кроме Украины и Туркмении.
Читать в источнике
Оценить692
с чего всё началось
Александр Лукашенко ведет полемику с вирусом, но на всякий случай просит Россию о помощи В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен.Коммерсантъвчера в 18:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Финансы
Рубль сильнее снижается к доллару, чем к евро в начале торгов
Курс рубля несколько усилил снижение к доллару и евро после старта торгов, при этом сильнее теряет по отношению к американской валюте, чем к европейской на фоне снижения последней на форекс, следует из данных Московской биржи.
Наука
Ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
Ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, пишет South China Morning Post.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
Общество
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет
Ранее сообщалось, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Число жертв коронавируса в России выросло до 24
Общее число заражённых в стране достигло 2777.
Футбол
Черчесов заявил, что не вызвал бы в сборную России Кокорина и Мамаева
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном возвращении в национальную сборную нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
Футбол
Президент РПЛ высказался о сроках возобновления чемпионата России
Президент Тинькофф Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин отметил, что клубам информация по поводу возобновления матчей пока не сообщалась.
Экономика
В России предсказали рост должников по микрозаймам
В России на фоне кризиса и коронавируса микрофинансовые организации (МФО) могут столкнуться с ростом числа должников по микрозаймам.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Армия и оружие
В РФ для борьбы с коронавирусом могут задействовать военных медиков
Отечественные военные медики могут прийти на помощь гражданским врачам в противостоянии коронавирусу, предоставив свои госпитали для того, чтобы в них размещали пациентов, если случится обострение эпидемии в стране, заявил РИА Новости Виктор Мураховский, военный эксперт.
Экономика
Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
Общество
В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Футбол
Дибала: «В Италии каждый день умирают много людей. Коронавирус — это не ерунда»
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Общество
Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России
В России пройден пик потребительского спроса на продукты в торговых сетях, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
В Самарской области вводят режим полной самоизоляции
Усиленный режим самоизоляции ожидает жителей региона.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
Шоу-бизнес
Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
Кино
Дуэйн Джонсон подтвердил, что уже работает над сиквелом «Хоббса и Шоу»
Дуэйн Джонсон, американский актер, рестлер, музыкант и обладатель множества других талантов, сделал заявление относительно продолжения прошлогодней киноленты "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Политика
В США исчерпали запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса
Американское правительство исчерпало запас защитных средств ввиду пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Игры
Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store
Общество
Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции
Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Политика
Гутерреш назвал COVID-19 тяжелейшим кризисом со времен Второй мировой
Генсек ООН назвал мировой кризис, вызванный коронавирусом, наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.