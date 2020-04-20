Армия и оружие

АБНАБНБелоруссия проведет парад 9 мая, несмотря на коронавирус

Власти Белоруссии проведут парад Победы 9 мая, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Министерство обороны страны назвало эпидемиологическую обстановку удовлетворительной. Оборонное ведомство опубликовало письмо за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
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Минобороны Белоруссии: ситуация в стране позволяет провести Парад Победы

Коммерсантъ10:35

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Минобороны Белоруссии заявило о готовности провести парад 9 мая

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Lenta.ru09:19

«Эпидемиологическая обстановка позволяет». Минобороны Беларуси заявило о том, что парад к 9 Мая будет

Фонтанка.Ру09:15

Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая

РИА Новости09:19

Белорусские власти отказались отменить парад 9 мая

REGNUM08:29
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 18:23, Ашберн

Белорусы создали петицию об отмене парада на 9 Мая. В Минобороны ответили, что это часть боевой подготовки армии

КП - Беларусь10:38
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
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