Политика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. Детали соответствующего плана раскрыл белорусский посол в России Владимир Семашко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Как сообщает
 БЕЛТА, Семашко отметил, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить «в разумных пределах, без ущерба суверенитету».
RT на русском07:20

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Посол Белоруссии рассказал о предложениях России по углублению интеграции

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Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

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РБК09:10

Посол Белоруссии: Москва предлагала передать полномочия Минска на наднациональный уровень

Газета.Ru08:04

Посол Белоруссии: РФ предлагала вынести большинство полномочий на наднациональный уровень

ТАСС09:11

Белоруссия пожаловалась на предложение России отказаться от независимости

Московский Комсомолец07:10
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RT на русском 18:52
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Общество

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Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
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Владимир Федотов: «Вопрос по Кокорину в матче с „Зенитом“ открыт»

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На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
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Исследование же ученых из Имперского колледжа Лондона, Университета Бристоля и Университетского колледжа Лондона наглядно показало, что древние пресмыкающиеся исчезли с лица Земли 66 млн лет назад из-за упавшего на планету астероида.
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В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области.
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Белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. С 13 ноября 2018 года - Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
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