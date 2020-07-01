с чего всё началось

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. Детали соответствующего плана раскрыл белорусский посол в России Владимир Семашко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Спорт World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа Прежнее руководство ВФЛА было оштрафовано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций $5 млн за фальсификации документов по допинговому делу Данилы Лысенко.

Футбол Дзюба отреагировал на оскорбительные выкрики с трибун во время матча с «Тамбовом» Один из подписчиков поинтересовался у Дзюбы, удивили ли его заряды в поддержку ЦСКА и оскорбительные выкрики в его адрес с трибун.

Общество В НАО против поправок в Конституцию проголосовали более половины избирателей Пока против поправок высказались 53,37% жителей региона. За изменения, по предварительным данным, проголосовали 45,72% избирателей региона.

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 33

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Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 1,3K

Футбол Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Политика Зачем ЦИК начал подводить итоги голосования до конца плебисцита Центризбирком РФ 1 июля начал подводить предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию, не дожидаясь, пока плебисцит закончится по всей стране.

Наука Динозавры погибли после падения астероида Исследование же ученых из Имперского колледжа Лондона, Университета Бристоля и Университетского колледжа Лондона наглядно показало, что древние пресмыкающиеся исчезли с лица Земли 66 млн лет назад из-за упавшего на планету астероида. 123

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 731

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