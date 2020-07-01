Политика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. Детали соответствующего плана раскрыл белорусский посол в России Владимир Семашко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Как сообщает
 БЕЛТА, Семашко отметил, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить «в разумных пределах, без ущерба суверенитету».
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Посол Белоруссии рассказал о предложениях России по углублению интеграции

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Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень

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Минск заявил о предложении «руки вверх» по полномочиям в союзе с Россией

РБК09:10

Посол Белоруссии: Москва предлагала передать полномочия Минска на наднациональный уровень

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Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

Lenta.ru09:44

Белоруссия пожаловалась на предложение России отказаться от независимости

Московский Комсомолец07:10
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
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Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тщательно изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа.
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Авто

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В этом году Samsung выпустила флагманские смартфоны Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra.
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Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
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В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
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Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

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