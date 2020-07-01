Политика
Lenta.ruБелоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. Детали соответствующего плана раскрыл белорусский посол в России Владимир Семашко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Как сообщает БЕЛТА, Семашко отметил, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить «в разумных пределах, без ущерба суверенитету».RT на русском07:20
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С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Газета.Ru 03:52
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Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
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Tesla стала самым дорогим автопроизводителем, обогнав Toyota
За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837% — если 29 июня 2010 года бумаги Tesla начали торговаться по цене $17 за штуку, то десять лет спустя одна акция компании стоит $1009,35.
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В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
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В ВОЗ изучат информацию о новом типе свиного гриппа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тщательно изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа.
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Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru вчера в 11:32
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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Кино
Второй сезон сериала «Ведьмак» получил новое название
Вероятно, реакция аудитории оказалась положительной, потому что теперь в качестве рабочего названия для второго сезона шоу значится подзаголовок "Таинственные монстры" (Mysterious Monsters).
Российская газета вчера в 09:52
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 получит улучшенную фокусировку камеры
В этом году Samsung выпустила флагманские смартфоны Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra.
ITZine.ru вчера в 01:46
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
ТАСС 14:38
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
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Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе
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Общество
Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян
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RT на русском 15:21
Общество
На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%
В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
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Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
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В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
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Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
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Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
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Тедеско: «Пожал бы руку Ганчаренко, если бы он был женщиной»
Рулевой «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему проигнорировал рукопожатие с Виктором Ганчаренко по окончании дерби с ЦСКА.
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Новым возлюбленным Гагариной может оказаться музыкант ChinKong
Новым возлюбленным российской певицы Полины Гагариной может оказаться саунд-продюсер ChinKong.
ФАН 28 июня в 22:06