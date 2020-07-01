с чего всё началось

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. Детали соответствующего плана раскрыл белорусский посол в России Владимир Семашко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Армия и оружие Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. 33

Здоровье 301 случай заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы. 1,6K

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 751

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 35

Экономика Tesla стала самым дорогим автопроизводителем, обогнав Toyota За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837% — если 29 июня 2010 года бумаги Tesla начали торговаться по цене $17 за штуку, то десять лет спустя одна акция компании стоит $1009,35.

Кино Второй сезон сериала «Ведьмак» получил новое название Вероятно, реакция аудитории оказалась положительной, потому что теперь в качестве рабочего названия для второго сезона шоу значится подзаголовок "Таинственные монстры" (Mysterious Monsters). 2

Политика Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе. 589

Политика Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии «Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он. 136