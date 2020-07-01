Политика
Lenta.ruБелоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. Детали соответствующего плана раскрыл белорусский посол в России Владимир Семашко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Как сообщает БЕЛТА, Семашко отметил, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить «в разумных пределах, без ущерба суверенитету».RT на русском07:20
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Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине
Американский истребитель F-16CM Fighting Falcon потерпел крушение при выполнении тренировочного полета.
Российская газета 11:50
Общество
Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми
В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.
РБК 14:26
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Глава национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку по причине оказываемого на него политического давления.
ТАСС 14:38
Общество
Видео схиигумена Сергия потребовали удалить из YouTube
Прокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить с портала YouTube видеообращение отца Сергия (Романова) с призывом не ходить на голосование по Конституции, заявил представитель опального уральского старца Всеволод Могучев 1 июня в соцсети ВКонтакте.
ИА Красная Весна 12:01
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com 01:13
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Общество
Памфилова назвала очень достойной явку на голосовании по поправкам
Явка на голосовании по поправкам к Конституции была «очень достойной».
Известия 13:23
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Происшествия
Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована
Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
Lenta.ru 12:53
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Политика
Минтранс не подтвердил данные об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Фото: Pixabay Минтранс в лице Евгения Дитриха не подтвердил данные об открытии авиационных рейсов в Турцию с 15 июля.
Версия.Инфо вчера в 07:46
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу
Интерфакс-Спорт 12:23
Политика
В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
Общество
На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%
В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
Коммерсантъ 14:12
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 29 июня в 03:49
Футбол
Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с «Арсеналом»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с руководством тульского «Арсенала».
RT на русском 14:34
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Политика
Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко
Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 12:45
Происшествия
Под Мурманском в ДТП погибли три человека
Газета.Ru 14:40
Наука
Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана
Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
iReactor 12:31
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
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