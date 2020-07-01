с чего всё началось

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. Детали соответствующего плана раскрыл белорусский посол в России Владимир Семашко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.

Политика Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления Глава национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку по причине оказываемого на него политического давления.

Общество Видео схиигумена Сергия потребовали удалить из YouTube Прокуратура и Роскомнадзор потребовали удалить с портала YouTube видеообращение отца Сергия (Романова) с призывом не ходить на голосование по Конституции, заявил представитель опального уральского старца Всеволод Могучев 1 июня в соцсети ВКонтакте. 4

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 9

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 27

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 1,1K

Происшествия Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям. 8

Общество На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции. 1,6K

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

Политика В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане. 136

Технологии Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных. 236

Футбол Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с «Арсеналом» Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с руководством тульского «Арсенала».

Политика Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. 4

Наука Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры. 22