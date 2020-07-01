Политика
Lenta.ruБелоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. Детали соответствующего плана раскрыл белорусский посол в России Владимир Семашко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Как сообщает БЕЛТА, Семашко отметил, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить «в разумных пределах, без ущерба суверенитету».RT на русском07:20
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Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
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Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии
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Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко
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«Макларен» представил ливрею с большой радугой
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В России вступили в силу изменения, которые затронут практически всех
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Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
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ЦИК: Явка на голосовании по Конституции за шесть дней превысила 55%
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