с чего всё началось

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.

Общество МВД не выявило серьезных нарушений на голосовании по Конституции Горовой рассказал, что в МВД было направлено 839 заявления о происшествиях во время голосования по поправкам в главный закон страны, однако "серьезных нарушений" закона не зарегистрировано.

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 16

Политика Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки". 24

Транспорт Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом Злостных нарушителей ПДД могут ограничить в пользовании каршерингом. С такой инициативой выступил глава ГИБДД России Михаил Черников. 112

Политика Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку. 16

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 676

Хоккей Игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году Ранее другой инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что игроки НХЛ могут приехать на Олимпиаду в 2022 году.

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 903

Политика Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой. 4

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 32

Происшествия Открытое горение в ангаре в Красногорске ликвидировано Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске. 5

Политика Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове. 34

Шоу-бизнес 80-летнего Виторгана осудили за непристойное видео с 2-летней дочерью Подписчики обрушились с критикой на 80-летнего актера, за ролик в котором его двухлетняя дочь Этель, находясь в неудобной ситуации, отвечает на вопросы жены артиста Ирины. 6

Авто Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН. 12