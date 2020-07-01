Политика
RT на русскомМосква предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
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с чего всё началось
Как сообщает БЕЛТА, Семашко отметил, что передача полномочий на наднациональный уровень должна происходить «в разумных пределах, без ущерба суверенитету».RT на русском07:20
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
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Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
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Bookmaker-ratings.ru 09:36
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
Политика
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
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Информация о решении зачистить территорию появилась в Twitter-аккаунте правоохранительных органов.
Lenta.ru 11:04
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Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
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Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
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Открытое горение в ангаре в Красногорске ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске.
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В Свердловской области на 18:00 явка на голосовании составила 49,16%
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Полиция и Росгвардия стягивают силы к Пушкинской площади
Полиция и Росгвардия стягивают силы к Пушкинской площади.
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Явка на голосование по Конституции в Челябинской области превысила 51%
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Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
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Энергетика
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Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
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Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
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«Зенит» выигрывает у «Тамбова» после первого тайма
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