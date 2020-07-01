с чего всё началось

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции. Детали соответствующего плана раскрыл белорусский посол в России Владимир Семашко, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 3,1K

Политика Депутат Европарламента назвал ритуалом протест Украины на визит в Крым Глава делегации европейский политиков и экспертов, депутат Европарламента Тьерри Мариани в среду, 1 июля, заявил, что протест Украины на визит в Крым стал уже неким ритуалом. 1

Футбол «Челси» победит «Вест Хэм» в 32-м туре АПЛ 1 июля «Вест Хэм» с 27-ю очками на счету находится на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, ровно столько же очков у находящихся в зоне вылета «Астон Виллы» и «Борнмута», однако у «молотков» дела обстоят лучше с дополнительными показателями.

Футбол Черчесов высказался об ошибке Максименко в матче с ЦСКА Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об ошибке вратаря московского "Спартака" Александра Максименко в матче 25-го тура чемпионата страны против столичного ЦСКА.

Шоу-бизнес Дочь Майкла Джексона совершила каминг-аут Пэрис Джексон приняла участие в съемках сериала Unfiltered, в котором она рассказала о личной жизни.

Политика NYT: Имеются доказательства сговора России с талибами У разведки США имеются доказательства связи России и талибов. Об этом 30 июня сообщила американская газета The New York Times. 593

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная раком актриса Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, показала, где живет ее больная мать.

Политика Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой. 2

Общество HeadHunter попросил у комиссии США разрешения продать бумаг на $800 млн Свои акции смогут продать компании Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал», 18,75 млн акций, или 37,5%) и ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group, 12,5 млн, или 25%).

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 977

Футбол «Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ "Уфа" и казанский "Рубин" сыграли вничью в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Встреча, прошедшая в "Уфе" завершилась со счётом 0:0.