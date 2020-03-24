Энергетика
Lenta.ruБелоруссия раскрыла детали поставок нефти из России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии.
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По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
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Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Министерство обороны России усилило меры безопасности для участников парада Победы на Красной площади 9 мая в связи с угрозой распространения нового коронавируса.
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Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
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В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса
Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снизился на 0,20% до 78,1625 рубля. Евро начал торги ростом — 84,6150 рубля (+0,16%).
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Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду раздумывает о смене клубной прописки.
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СК возбудил еще три уголовных дела после обстрелов Донбасса
Следственный комитет РФ возбудил еще три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны Украины.
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
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Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Транспорт
РЖД отменили часть поездов внутри России из-за коронавируса
Часть пассажирских поездов, спрос на которые упал из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, отменяется, пассажиры смогут поменять билет или вернуть деньги за уже приобретенные билеты в полном объеме.
Политика
Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Спорт
Олимпийские Игры в Токио перенесены на 2021 год
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Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В России за сутки обнаружили 163 случая заражения коронавирусом
Общее количество зараженных в России достигло 658 человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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В Красноярском крае ограничат перемещение людей внутри региона
Красноярск, 25 марта 2020, 11:14 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований.
Хоккей
Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.