Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия раскрыла детали поставок нефти из России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии.
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Российское правительство доплатит нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию

Эхо Москвывчера в 13:32

Белоруссия раскрыла детали поставок нефти из России

Lenta.ruвчера в 09:55

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти без премии

News.ruвчера в 07:53

Премии компаниям РФ за поставки нефти в Белоруссию урегулируют межбюджетными расчетами

ТАССвчера в 08:49

В Белоруссии рассказали о приоритетных поставщиках нефти из России

РИА Новостивчера в 08:27

Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

REGNUMвчера в 08:23

Правительство России доплатит нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию

РБКвчера в 09:22
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Комментарии

Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Коммерсантъ 04:15
Культура

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 23 марта в 13:08
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:38
Общество

Минобороны усилило меры безопасности для участников парада Победы

Министерство обороны России усилило меры безопасности для участников парада Победы на Красной площади 9 мая в связи с угрозой распространения нового коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Здоровье

На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ вчера в 04:39
Общество

В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Известия 03:20
Финансы

Рубль открыл торги небольшим ростом

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снизился на 0,20% до 78,1625 рубля. Евро начал торги ростом — 84,6150 рубля (+0,16%).
Компания 03:13
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Evo-rus.com вчера в 02:43
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РБК вчера в 11:53
Футбол

Криштиану Роналду задумался об уходе из «Ювентуса»

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду раздумывает о смене клубной прописки.
Вести.Ru 04:23
Общество

Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 23 марта в 07:57
Здоровье

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

РИА Карачаево-Черкесия 03:28
Футбол

«Челси» сделал предложение «Барселоне» по Коутиньо

Soccer.ru вчера в 05:43
Армия и оружие

СК возбудил еще три уголовных дела после обстрелов Донбасса

Следственный комитет РФ возбудил еще три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны Украины.
Росбалт 04:15
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение вчера в 10:34
Авто

Составлен список самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Профиль 03:42
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК вчера в 09:20
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 23 марта в 06:23
Происшествия

В Новочебоксарске полицейские обнаружили крупный склад с наркотиками

Вести.Ru 00:41
Шоу-бизнес

Рэпера Джигана обвинили в нарушении карантина

РЕН ТВ 01:31
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет вчера в 08:46
Транспорт

РЖД отменили часть поездов внутри России из-за коронавируса

Часть пассажирских поездов, спрос на которые упал из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, отменяется, пассажиры смогут поменять билет или вернуть деньги за уже приобретенные билеты в полном объеме.
РБК 02:16
Политика

Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Gazeta.SPb 02:01
Спорт

Олимпийские Игры в Токио перенесены на 2021 год

Эхо Москвы вчера в 11:08
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
Общество

В России за сутки обнаружили 163 случая заражения коронавирусом

Общее количество зараженных в России достигло 658 человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РБК 04:38
Общество

В Красноярском крае ограничат перемещение людей внутри региона

Красноярск, 25 марта 2020, 11:14 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципальных образований.
REGNUM 04:14
Хоккей

Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском вчера в 16:59
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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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