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Белоруссия раскрыла детали поставок нефти из России
The Moscow Post
  • The Moscow Post
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  • ИА REX
  • Нефтегазовая вертикаль
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии.В источнике
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