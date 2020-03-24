Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБелоруссия раскрыла детали поставок нефти из России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии.
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В Белоруссии рассказали о приоритетных поставщиках нефти из России

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Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти без премии

News.ru07:53
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Вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов поделился мнением по продолжительности эпидемии коронавируса.
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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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