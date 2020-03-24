Энергетика
Lenta.ruБелоруссия раскрыла детали поставок нефти из России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Комментарии
Политика
В Италии российских военных врачей отправят в Бергамо
В Италию из России прибыли 14 военно-транспортных самолетов Воздушно-космических сил РФ.
Общество
Вирусолог сообщил примерные сроки спада эпидемии коронавируса
Вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов поделился мнением по продолжительности эпидемии коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Общество
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Единоборства
Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Армия и оружие
В Чаде не менее 92 военных погибли при нападении боевиков
По меньшей мере 92 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Боко Харам" на западе Чада, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Общество
Премьер Индии объявил режим полной изоляции
В обращении к жителям страны премьер Индии объявил, что теперь «каждая деревня и район находится под строгой блокировкой».
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
Кино
Вышел тизер сериала «Великая» о Екатерине II
Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер-трейлер сериала «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Общество
Туристка из России рассказала о травле в Индии из-за коронавируса
Российская туристка Полина Мудрова, застрявшая в Индии из-за ограничительных мер на фоне пандемии COVID-19, рассказала в своем Facebook, что иностранцы, находящиеся в стране, подвергаются травле из-за боязни местных жителей заразиться коронавирусом.
Здоровье
Президент Бразилии считает неправильным вводить карантин в стране в связи с коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару считает неоправданным введение карантинных мер и ограничений на работу отдельных секторов экономики в связи с эпидемией коронавируса.
Происшествия
Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург
Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Космос
В NASA завершили 17-летнюю миссию по изучению Солнца
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Российских военных проверили на коронавирус
Медики проверили на коронавирус более трех тысяч российских военных.
Авто
Toyota останавливает производство из-за низкого спроса
В связи с падением спроса на машины бренда производство будет ограничено 36 тыс. автомобилей.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в России
«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
В регионе подтверждены первые два случая заражения.