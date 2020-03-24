Энергетика

РамблерРамблерБелоруссия раскрыла детали поставок российской нефти

Компании сделали скидку в размере 7 долларов, еще 4,7 доллара взяло на себя российское правительство. Румас отметил, что Белоруссия будет выбирать поставщиков в пользу тех, кто предложит лучшие условия по поставке, в частности, большую отсрочку по оплате.
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Российское правительство доплатит нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию

Эхо Москвывчера в 13:32

Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

REGNUMвчера в 08:23

Правительство России доплатит нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию

РБКвчера в 09:22

Премии компаниям РФ за поставки нефти в Белоруссию урегулируют межбюджетными расчетами

ТАССвчера в 08:49

В Белоруссии рассказали о приоритетных поставщиках нефти из России

РИА Новостивчера в 08:27

Белоруссия раскрыла детали поставок нефти из России

Lenta.ruвчера в 09:55

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти без премии

News.ruвчера в 07:53
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Транспорт

Некоторые поезда внутри РФ отменены из-за снижения пассажиропотока

Ряд поездов временно отменён на фоне снижения потока пассажиров, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).
REGNUM 02:58
Политика

В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину

Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев из-за коронавируса.
РБК вчера в 13:25
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» решили ускорить

Россия ускорит проведение испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Известия 02:02
Здоровье

В Боткинской больнице освобождают коронавирусные боксы

Закон позволяет выписать пациентов с первым отрицательным тестом, но человек не должен покидать дом и должен находиться под наблюдение врачей поликлиники.
Piter.tv 02:34
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости вчера в 07:52
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM вчера в 01:19
Происшествия

В Пензенской области при пожаре погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Российская газета 00:29
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Газета.Ru 02:54
Общество

Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 23 марта в 07:57
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Армия и оружие

Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео

Минобороны опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
РИА Новости 00:00
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Хоккей

Сергей Мозякин покидает «Металлург»

Курс дела 01:17
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия вчера в 11:32
Политика

В Италии сменили флаги Евросоюза на российский триколор

В Италии сменили флаги Евросоюза на российский триколор.
Деловое.ТВ вчера в 09:17
Политика

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом

Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землёй в Севастополе

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические компании лишаются права владеть земельными участками на территории города-героя Севастополя, Республики Крым и ряда других регионов России.
ForPost 03:00
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%

По состоянию на 05:06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель, WTI минутами ранее поднималась на пять процентов — до 25,21 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за «некрасивой ситуации»

REGNUM 02:45
Футбол

Роналду собирается уйти из «Ювентуса» после пандемии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду собирается уйти из клуба после завершения этого сезона.
Pravda.Ru 02:08
Энергетика

Малый бизнес посыпется первым: как карантин угрожает независимым АЗС

Глава аналитического центра НТС Григорий Баженов отмечает, что негативных факторов больше: во-первых, карантин снизил потребности в топливе, во-вторых, усиление инфляции осложняет положение малого и среднего бизнеса.
74.ru вчера в 21:40
Космос

«Убийца планет»: К Земле несется астероид размером с поселок

Актуальные Новости 22 марта в 05:52
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Сергей Николаевич Румас
Белорусский политик
Белорусский государственный деятель, экономист. Премьер-министр Республики Беларусь с 18 августа 2018 года. Кандидат экономических наук.
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