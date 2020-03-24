Энергетика
РамблерБелоруссия раскрыла детали поставок российской нефти
Компании сделали скидку в размере 7 долларов, еще 4,7 доллара взяло на себя российское правительство. Румас отметил, что Белоруссия будет выбирать поставщиков в пользу тех, кто предложит лучшие условия по поставке, в частности, большую отсрочку по оплате.
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Комментарии
Транспорт
Некоторые поезда внутри РФ отменены из-за снижения пассажиропотока
Ряд поездов временно отменён на фоне снижения потока пассажиров, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).
Политика
В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину
Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев из-за коронавируса.
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» решили ускорить
Россия ускорит проведение испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Здоровье
В Боткинской больнице освобождают коронавирусные боксы
Закон позволяет выписать пациентов с первым отрицательным тестом, но человек не должен покидать дом и должен находиться под наблюдение врачей поликлиники.
Общество
Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
Происшествия
В Пензенской области при пожаре погибли семь человек
В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Общество
Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Армия и оружие
Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео
Минобороны опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Общество
Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами
Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Происшествия
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Хоккей
Сергей Мозякин покидает «Металлург»
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Политика
В Италии сменили флаги Евросоюза на российский триколор
В Италии сменили флаги Евросоюза на российский триколор.
Политика
Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом
Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» к борьбе с коронавирусом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землёй в Севастополе
Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические компании лишаются права владеть земельными участками на территории города-героя Севастополя, Республики Крым и ряда других регионов России.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 3%
По состоянию на 05:06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 3,72 процента — до 28,16 доллара за баррель, WTI минутами ранее поднималась на пять процентов — до 25,21 доллара за баррель.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Футбол
Роналду собирается уйти из «Ювентуса» после пандемии
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду собирается уйти из клуба после завершения этого сезона.
Энергетика
Малый бизнес посыпется первым: как карантин угрожает независимым АЗС
Глава аналитического центра НТС Григорий Баженов отмечает, что негативных факторов больше: во-первых, карантин снизил потребности в топливе, во-вторых, усиление инфляции осложняет положение малого и среднего бизнеса.
Космос