Энергетика
REGNUMМинфин России предоставит Белоруссии «нефтяной трансфер»
Минск, 25 марта 2020, 11:56 — REGNUM Минфины России и Белоруссии разрабатывают механизм межбюджетного трансферта в рамках соглашения об импорте российской нефти Белоруссией. Правительство Белоруссии сообщило о согласии Москвы удовлетворить нужды белорусских НПЗ в полном объёме.
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Политика
Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Здоровье
В Оренбургской области выявлено три новых случая коронавируса
О трех новых случаях заболевания COVID-2019 в Оренбургской области сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
Общество
В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина
Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
Гаджеты
Вышел дешевый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro
Компания Xiaomi выпустила смартфон под брендом Redmi с обозначением K30 Pro, который эксперты нарекли «антикризисным флагманом» — аппарат имеет выдающуюся «начинку», при этом его стоимость относительно невысока.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Армия и оружие
Шойгу заявил о двойном росте потенциала российской армии
«К 2020 году боевой потенциал Вооруженных сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз», — сказал министр.
Транспорт
Некоторые поезда внутри РФ отменены из-за снижения пассажиропотока
Москва, 25 марта 2020, 09:58 — REGNUM Периодичность курсирования некоторых поездов внутри России изменена.
Происшествия
Украинская полиция заблокировала шесть сёл из-за коронавируса
В Тернопольской области, расположенной на западе Украины, полицейские заблокировали шесть населенных пунктов с целью недопущения дальнейшего распространения коронавируса.
Хоккей
КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Армия и оружие
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко через Instagram обратился к Александру Шлеменко, предложив тому выйти с ним на ринг.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Политика
Пациент рассказал о визите Путина в больницу Коммунарки
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Здоровье
Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса
Представители некоммерческой организации здравоохранения Banner Health сообщили, что при заражении коронавирусом недопустимо принимать хлорохин.
Происшествия
В Липецке тело младенца нашли в мусорном баке
Следственным отделом по Левобережному округу Липецка начата доследственная проверка: в одном из мусорных контейнеров на проспекте Мира обнаружили тело новорожденного.
Общество
Власти ОАЭ аннулировали разрешение «Победы» на полет в Дубай
Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили самолету "Победы", который совершал заранее согласованный рейс Москва - Дубай, совершить посадку в аэропорту Дубая, когда самолет уже находился в воздухе.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Общество
Две частные лаборатории в России начнут тестирование на COVID-19
Две частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге приступят в среду к тестированию на коронавирус.
Финансы
Курс доллара упал ниже 77 рублей
Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Здоровье
Минздрав разрешил пациентам с коронавирусом принимать ибупрофен
Напомним, Всемирная организация здравоохранения изучает влияние ибупрофена на состояние пациентов с коронавирусом.
Общество
В ОАЭ «зависли» тысячи туристов из РФ – Ассоциация туроператоров РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее была озвучена информация о том, что убытки туроператоров в РФ достигли 27 млрд рублей.