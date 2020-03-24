Минск, 25 марта 2020, 11:56 — REGNUM Минфины России и Белоруссии разрабатывают механизм межбюджетного трансферта в рамках соглашения об импорте российской нефти Белоруссией. Правительство Белоруссии сообщило о согласии Москвы удовлетворить нужды белорусских НПЗ в полном объёме.

Политика Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Общество Меркель проверилась на коронавирус Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.

Общество В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

Гаджеты Вышел дешевый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro Компания Xiaomi выпустила смартфон под брендом Redmi с обозначением K30 Pro, который эксперты нарекли «антикризисным флагманом» — аппарат имеет выдающуюся «начинку», при этом его стоимость относительно невысока.

Экономика Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Общество У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.

Армия и оружие Шойгу заявил о двойном росте потенциала российской армии «К 2020 году боевой потенциал Вооруженных сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз», — сказал министр.

Происшествия Украинская полиция заблокировала шесть сёл из-за коронавируса В Тернопольской области, расположенной на западе Украины, полицейские заблокировали шесть населенных пунктов с целью недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

Хоккей КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Единоборства Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко через Instagram обратился к Александру Шлеменко, предложив тому выйти с ним на ринг.

Происшествия В Липецке тело младенца нашли в мусорном баке Следственным отделом по Левобережному округу Липецка начата доследственная проверка: в одном из мусорных контейнеров на проспекте Мира обнаружили тело новорожденного.

Общество Власти ОАЭ аннулировали разрешение «Победы» на полет в Дубай Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили самолету "Победы", который совершал заранее согласованный рейс Москва - Дубай, совершить посадку в аэропорту Дубая, когда самолет уже находился в воздухе.

Экономика Qiwi планирует закрыть Рокетбанк Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.