Энергетика

REGNUMREGNUMМинфин России предоставит Белоруссии «нефтяной трансфер»

Минск, 25 марта 2020, 11:56 — REGNUM Минфины России и Белоруссии разрабатывают механизм межбюджетного трансферта в рамках соглашения об импорте российской нефти Белоруссией. Правительство Белоруссии сообщило о согласии Москвы удовлетворить нужды белорусских НПЗ в полном объёме.
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Минск и Москва изучат вопрос межбюджетных расчетов при поставках нефти

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Минфины Белоруссии и России начали разработку механизма межбюджетных расчетов по нефти

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В Белоруссии рассказали о приоритетных поставщиках нефти из России

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Белоруссия раскрыла детали поставок нефти из России

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Правительство России доплатит нефтяникам за поставку нефти в Белоруссию

РБКвчера в 09:22

Минфин России предоставит Белоруссии «нефтяной трансфер»

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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти без премии

News.ruвчера в 07:53
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Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Меркель проверилась на коронавирус

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В Оренбургской области выявлено три новых случая коронавируса

О трех новых случаях заболевания COVID-2019 в Оренбургской области сообщили в Роспотребнадзоре РФ.
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В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

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В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
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В Китае мужчина умер от хантавируса

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Вышел дешевый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro

Компания Xiaomi выпустила смартфон под брендом Redmi с обозначением K30 Pro, который эксперты нарекли «антикризисным флагманом» — аппарат имеет выдающуюся «начинку», при этом его стоимость относительно невысока.
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Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
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Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
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У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
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Шойгу заявил о двойном росте потенциала российской армии

«К 2020 году боевой потенциал Вооруженных сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз», — сказал министр.
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Некоторые поезда внутри РФ отменены из-за снижения пассажиропотока

Москва, 25 марта 2020, 09:58 — REGNUM Периодичность курсирования некоторых поездов внутри России изменена.
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Украинская полиция заблокировала шесть сёл из-за коронавируса

В Тернопольской области, расположенной на западе Украины, полицейские заблокировали шесть населенных пунктов с целью недопущения дальнейшего распространения коронавируса.
Expert.ru 06:03
Хоккей

КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Ведомости 05:48
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 04:10
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Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко через Instagram обратился к Александру Шлеменко, предложив тому выйти с ним на ринг.
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Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет вчера в 08:46
Политика

Пациент рассказал о визите Путина в больницу Коммунарки

Газета.Ru вчера в 09:27
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
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Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса

Представители некоммерческой организации здравоохранения Banner Health сообщили, что при заражении коронавирусом недопустимо принимать хлорохин.
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В Липецке тело младенца нашли в мусорном баке

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка начата доследственная проверка: в одном из мусорных контейнеров на проспекте Мира обнаружили тело новорожденного.
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Власти ОАЭ аннулировали разрешение «Победы» на полет в Дубай

Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили самолету "Победы", который совершал заранее согласованный рейс Москва - Дубай, совершить посадку в аэропорту Дубая, когда самолет уже находился в воздухе.
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Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
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Две частные лаборатории в России начнут тестирование на COVID-19

Две частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге приступят в среду к тестированию на коронавирус.
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До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad

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Курс доллара упал ниже 77 рублей

Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
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Минздрав разрешил пациентам с коронавирусом принимать ибупрофен

Напомним, Всемирная организация здравоохранения изучает влияние ибупрофена на состояние пациентов с коронавирусом.
Доктор Питер вчера в 11:30
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В ОАЭ «зависли» тысячи туристов из РФ – Ассоциация туроператоров РФ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее была озвучена информация о том, что убытки туроператоров в РФ достигли 27 млрд рублей.
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Как работают Яндекс.Новости?
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